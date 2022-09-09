2022 YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı

2022 YÖKDİL sonuçları 9 Eylül 2022 Cuma günü ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9495

YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YÖKDİL/2 soru ve cevapları da erişime açıldı.

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı için tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

