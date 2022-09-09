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2022 YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı

09.09.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YÖKDİL sonuçları sınava giren sayların erişimime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler internette "YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırma yapmaya devam ediyor. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı...

2022 YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı

2022 YÖKDİL sonuçları 9 Eylül 2022 Cuma günü ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9495

YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YÖKDİL/2 soru ve cevapları da erişime açıldı.

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı için tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

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