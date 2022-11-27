2023 takvimi için çırılçıplak soyundular! Buz gibi havada denize girip poz verdiler

Yapılan eğlenceli çekiminden her yaştan birçok kadın bir araya geldi. Soğuk havada çırılçıplak poz veren kadınlar, verdikleri pozlarda mahrem yerlerini örtmek için can simitlerini kullandılar. Takvim iki hayır kurumu, Devon MIND ve British Divers Marine Life Rescue için bağış toplamayı ve bunun yanı sıra vücut pozitifliğini ve zihinsel sağlığı teşvik etmeyi umuyordu.

KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

Profesyonel fotoğrafçı Jo Williams tarafından Hele Bay sahilinde çekilen karelerde, herkes oldukça neşeli görünüyordu. 66 yaşındaki Jane Coleman, köpeği Willow ile çıplak poz veren kadınlardan biriydi. "Takvim fikri, vücudumla gurur duymama ve başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü umursamamama yardımcı oldu. Çekim çok güçlendiriciydi. Fotoğrafı gördüğümde 'Ooh, iyi görünüyorsun!' diye düşündüm." diye anlattı.

Ayrıca gülüp eğlendikleri ve birbirlerini destekledikleri için bunun harika bir deneyim olduğunu söyledi.

HAYATI DAHA İYİYE GİTTİ

Üç yıl önce Hele Bay Merbabes'e katıldığından beri Jane'in hayatı daha iyiye gittiğini açıkladı. Etnik köken, cinsiyet, yaş ayırt etmeksizin birçok insanı bir araya getiren bir soğuk su topluluğu olan bu ekiple soğuk havalarda bile yüzmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına oldukça iyi geldiğini söyleyen Jane, herkesi soğuk suda yüzmenin faydalarını keşfetmeye çağırdı.



