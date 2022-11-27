Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 2023 takvimi için çırılçıplak soyundular! Buz gibi havada denize girip poz verdiler

2023 takvimi için çırılçıplak soyundular! Buz gibi havada denize girip poz verdiler

27.11.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yıl boyunca yüzen insanları bir araya getiren bir yüzücü topluluğu olan Hele Bay Merbabaes isimli grubun bazı kadın üyeleri, 2023 yılı takvimi için çırılçıplak soyunup poz verdi. Bazı sosyal sorumluluk kuruluşları için bağış toplamak ve vücut pozitifliğini teşvik etmek için soyunan bu grubun görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2023 takvimi için çırılçıplak soyundular! Buz gibi havada denize girip poz verdiler

Yapılan eğlenceli çekiminden her yaştan birçok kadın bir araya geldi. Soğuk havada çırılçıplak poz veren kadınlar, verdikleri pozlarda mahrem yerlerini örtmek için can simitlerini kullandılar. Takvim iki hayır kurumu, Devon MIND ve British Divers Marine Life Rescue için bağış toplamayı ve bunun yanı sıra vücut pozitifliğini ve zihinsel sağlığı teşvik etmeyi umuyordu.

KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

0_PERMISSION-GIVEN-FOR-STAR-REAL (1)

Profesyonel fotoğrafçı Jo Williams tarafından Hele Bay sahilinde çekilen karelerde, herkes oldukça neşeli görünüyordu. 66 yaşındaki Jane Coleman, köpeği Willow ile çıplak poz veren kadınlardan biriydi. "Takvim fikri, vücudumla gurur duymama ve başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü umursamamama yardımcı oldu. Çekim çok güçlendiriciydi. Fotoğrafı gördüğümde 'Ooh, iyi görünüyorsun!' diye düşündüm." diye anlattı.

0_PERMISSION-GIVEN-FOR-STAR-REAL

Ayrıca gülüp eğlendikleri ve birbirlerini destekledikleri için bunun harika bir deneyim olduğunu söyledi.

HAYATI DAHA İYİYE GİTTİ

0_PERMISSION-GIVEN-FOR-STAR-REAL (2)

Üç yıl önce Hele Bay Merbabes'e katıldığından beri Jane'in hayatı daha iyiye gittiğini açıkladı. Etnik köken, cinsiyet, yaş ayırt etmeksizin birçok insanı bir araya getiren bir soğuk su topluluğu olan bu ekiple soğuk havalarda bile yüzmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına oldukça iyi geldiğini söyleyen Jane, herkesi soğuk suda yüzmenin faydalarını keşfetmeye çağırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek gelir için ürettiği penis şeklindeki ürünler şoke etti!Ek gelir için ürettiği penis şeklindeki ürünler şoke etti!
Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldıOnline duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı
Karısını otel odasında bastı! Kıyafetlerini bile giyemedilerKarısını otel odasında bastı! Kıyafetlerini bile giyemediler
Anahtar Kelimeler:
çıplak takvim

En Çok Okunan Trend Haberler

12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedenini böyle açıkladı

12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedenini böyle açıkladı

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Katar sokaklarında tanga mayosuyla gezdi! Tepki yağdı

Katar sokaklarında tanga mayosuyla gezdi! Tepki yağdı

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.