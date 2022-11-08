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Olay olan şehir turu! Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler

08.11.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendini dışarıda çıplak ve özgür olmaya adamış insanlardan oluşan bir grup olan Get Naked Australia tarafından düzenlenen şehir turu dikkat çekti. Yakın zamanda natürizmi, çıplaklığı ve beden olumlamayı teşvik etmek amacıyla Sidney Limanı'na yelken açan bir tekneyle şehri turlayan grubun macerası olay oldu. Ancak aldıkları tepkiler tamamen olumlu değildi.

Olay olan şehir turu! Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler

Çok sayıda Avustralyalı'nın çırılçıplak halde katıldığı şehir turu ülke çapında gündem oldu. Bazıları, etkinliği bir özgürlük eylemi olarak nitelendirdi ve oldukça eğlenceli buldu. Bazıları ise etkinliği saygısızca buldu ve iğrenç olarak nitelendirdi. Ayrıca böyle bir etkinliğe katılmak için çıldırmış olmak gerektiğini söylediler ve nasıl hiç utanmadıklarını anlayamadıklarını belirterek katılımcıları yargıladılar.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

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Get Naked Australia'nın kurucusu Brendan Jones, topluluğu 2017'de bir uçurumun tepesinde çırılçıplak ve kollarım havada poz verdiği muhteşem denyeimin ardından kurduğunu anlattı. Hızla 100.000'den fazla takipçi edinen topluluk, çıplak fotoğraflarını çevrimiçi ortamda paylaşmayı seçen birçok nüdistin katılımıyla kısa sürede viral oldu.

ŞİMDİDEN 125 KİŞİ KAYDOLDU

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Bir sonraki turun Aralık ayında gerçekleşeceğini ve şimdiden 125 kişinin kaydolduğunu belirten Jones, "Amaç eğlenmek, kendi bedeninize bakış açınızı geliştirmek ve çıplaklıkla barışmaya yardımcı olmaktı. İnsanların çıplak bedenlere sadece çıplak bir beden gibi davranmasını istiyoruz.” diye konuştu.

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İnsanların okyanusta çıplak yüzme keyfini yaşayamayacağı bir dünya istemediğini söyleyen Jones, ayrıca Avustralya'daki natürist kültürü yeniden şekillendirmek istediğini açıkladı.

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Jones, Get Naked Australia gemisinin, şehir turu sırasında yasal faaliyetlere bağlını belirtirken, genellikle Sydney Harbour'da bulunan çıplaklar plajlarından birine yelken açtıklarını ve soyunmadan önce kaptanlarından onay almayı beklediklerini açıkladı.

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Avustralya çıplak

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