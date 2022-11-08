Olay olan şehir turu! Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler

Çok sayıda Avustralyalı'nın çırılçıplak halde katıldığı şehir turu ülke çapında gündem oldu. Bazıları, etkinliği bir özgürlük eylemi olarak nitelendirdi ve oldukça eğlenceli buldu. Bazıları ise etkinliği saygısızca buldu ve iğrenç olarak nitelendirdi. Ayrıca böyle bir etkinliğe katılmak için çıldırmış olmak gerektiğini söylediler ve nasıl hiç utanmadıklarını anlayamadıklarını belirterek katılımcıları yargıladılar.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Get Naked Australia'nın kurucusu Brendan Jones, topluluğu 2017'de bir uçurumun tepesinde çırılçıplak ve kollarım havada poz verdiği muhteşem denyeimin ardından kurduğunu anlattı. Hızla 100.000'den fazla takipçi edinen topluluk, çıplak fotoğraflarını çevrimiçi ortamda paylaşmayı seçen birçok nüdistin katılımıyla kısa sürede viral oldu.

ŞİMDİDEN 125 KİŞİ KAYDOLDU

Bir sonraki turun Aralık ayında gerçekleşeceğini ve şimdiden 125 kişinin kaydolduğunu belirten Jones, "Amaç eğlenmek, kendi bedeninize bakış açınızı geliştirmek ve çıplaklıkla barışmaya yardımcı olmaktı. İnsanların çıplak bedenlere sadece çıplak bir beden gibi davranmasını istiyoruz.” diye konuştu.

İnsanların okyanusta çıplak yüzme keyfini yaşayamayacağı bir dünya istemediğini söyleyen Jones, ayrıca Avustralya'daki natürist kültürü yeniden şekillendirmek istediğini açıkladı.

Jones, Get Naked Australia gemisinin, şehir turu sırasında yasal faaliyetlere bağlını belirtirken, genellikle Sydney Harbour'da bulunan çıplaklar plajlarından birine yelken açtıklarını ve soyunmadan önce kaptanlarından onay almayı beklediklerini açıkladı.