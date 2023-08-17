2023 YKS EK YERLEŞTİRME: YKS ek tercihler ne zaman, ÖSYM tarihi açıkladı mı? Gözler sonuc.osmy.gov.tr'de!

YKS ek tercih tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. T.C. kimlik numarası ile şifrelerini girerek sisteme giriş yapan üniversite öğrencisi adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yaptı. ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçları açıklaması adaylar tarafından bekleniyor. Öte yandan birçok kişi internette "2023 YKS ek tercihler ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS ek tercihler ile ilgili ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

YKS ek tercihler için süreç henüz erken. Üniversite yerleştirme onuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemleri sonrası başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.