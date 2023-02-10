EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2023 YKS konuları neler? YKS 12. sınıf 1. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları hangileri?

2023 YKS konuları neler? YKS 12. sınıf 1. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları hangileri?

10.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS konuları neler merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den sınav açıklaması geldi. Bakan Özer; YKS ve LYS konularının yalnızca 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini kapsayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından 2023 YKS konuları neler? YKS 12. sınıf 1. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları hangileri? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2023 YKS konuları neler? YKS 12. sınıf 1. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları hangileri?

YKS 2023 konuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. Birçok sınav tarihi de ertelenirken güncel bir açıklama daha geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' dedi. Peki, YKS 12. sınıf 1. dönem Türkçe Matematik müfredat konuları hangileri? İşte müfredat bilgisi...

2023 YKS KONULARI NELER?

YKS sınavında matematik, fizik, biyoloji, kimya, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya derslerinin tamamı yer alıyor.

TYT sınavı toplam 120 sorudan oluşuyor ve süresi 135 dakika sürüyor.

AYT sınavı ise 160 sorudan oluşuyor ve sınav süresi 180 dakika.

sınav1

12. SINIF 1. DÖNEM YKS TÜRKÇE- MATEMATİK KONULARI NELER?

Matematik

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Fizik

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

sınav 1

Kimya

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

ALES 2

Biyoloji

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

sınav2

Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

Tarih

  1. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı

ösym3

Coğrafya

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildiBakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı!AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı!
MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
Anahtar Kelimeler:
yks konuları yks ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.