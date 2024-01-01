Ünlü astroloğun 2024 tahmini gündem yarattı! 'Güneş tutulması güzel bir etki bırakacak'

2024 yılında spor ile ilgili Astrolog yazar Dinçer Güner ve Sanat tarihi yardımcı Doçenti ve Küratör Duygu Demir dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray, 2023 yılını başarılı bir şekilde geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolculuk döneminden sonra teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başladı. Sarı-kırmızılılar elemelerde sırasıyla Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile yer aldığı A Grubu’nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, play-offta Sparta Prag ile eşleşti.

"2024 GALATASARAY'IN SENESİ OLABİLİR"

2024 yılı için Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Cansu Canan ile Gündem Dışı programının konuğu olan Astrolog Dinçer Güner ve Küratör Duygu Demir bu yıl Galatasaray'ın senesi olacağını söyledi.

Astrolog Dinçer Güner yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene Galatasaray'ın senesi olabilir." ifadelerini kullandı.

Duygu Demir ise şunları söyledi;

"Güneşin üzerinde tutulma oluyor buda aslında bir başarı vaad edecektir. Daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını getirdiğinde Jüpiter İkizlerdeymiş. Şimdi Mayıs sonu Jüpiter, İkizler'e geçiyor. Mayıs sonu Haziran başına sarkacak ise bu maçlar, çok güzel bir etki var Galatasaray açısından. "

2024 senesinde radikal bir olay bekliyor musunuz sorusuna? ise Astrolog ve yazar Dinçer Güner şu yanıtı verdi;

'Evet. Güneş ve Ay tutulmaları yılda 4 defa gerçekleşir. Nadiren 5. olur. Ama genelde 2 güneş 2 ay olur. Güneş ve Ay Tutulmaları yaşayacağımız senenin genel çerçevesini anlamamız açısından çok önemlidir. 2024 senesi içinde 4 tane tutulma gerçekleşecek. Bunların biri 25 Mart’ta Terazi burcunda bir ay tutulması olacak. İkincisi 8 Nisan’da Koç burcunda Chiron etkili bir güneş tutulması olacak. 18 Eylül’de Balık burcunda bir tutulma var. Ekimde ise Terazi’de yine bir tutulma gerçekleşecek. Bildiğimiz Dünya’nın şekli, sınırları artık değişmeye başlayacak. Zannediyorum ki 3. Dünya savaşına doğru adım adım gidiyormuşuz gibi bir tablo söz konusu"







