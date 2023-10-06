2024 KPSS ne zaman, ÖSYM tarihi açıkladı mı? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı takvimi

KPSS lise, ön lisans ve lisans oturumlarına dair internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Bu sene KPSS lise ve önlisans oturumlarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin deyaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2024 KPSS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

2024 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans sınavı her yıl yapılıyor. Fakat KPSS ortaöğretim (lise mezunları) ile ön lisans mezunlarının sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.

Bu kapsamda KPSS lise ve ön lisans sınavlarının 2024 yılında yapılması bekleniyor.

2022 yılında KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül’de alındı. KPSS ön lisans sınavı başvuruları ise 3-15 Ağustos’ta yapıldı.

KPSS tarihlerine ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz yayımlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her sene güncellenmektedir. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

