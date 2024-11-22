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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Bir öneri de Ebru Polat'tan geldi! 'Euro ile...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 12:09
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Aralık ayına sayılı günler kala asgari ücret için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen 2025 asgari ücret rakamı için tahminler ve öneriler gündeme gelmeye başladı. Yeni yılda belirlenecek olan asgari ücret için bir öneri de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat'tan geldi.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Bir öneri de Ebru Polat'tan geldi! 'Euro ile...'

2025 asgari ücret rakamı için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Ekim ayının başından beri konuşulan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyor.

BİR ÖNERİ DE ONDAN GELDİ

Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşuluyorken 2025 asgari ücret rakamı için bir öneri de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ebru Polat'tan geldi.

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Polat; 'Bana kalırsa asgari ücret Euro ile doğru orantılı gitmeli. Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız. İşçi, emekçi, emekli memurun da yüzü gülmeli. Enflasyon parayı iyice eritti. Artışın anlamı kalmıyor. Mesela Fransa'da asgari ücret 1.767 Euro o da yaklaşık 64 bine tekabül ediyor. Ya da yine Fransa'da çalışma ücreti 11.65 Euro o da 430 TL civarı... Bence hakkedilen bu rakamlar...' ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Polat'ın bu önerisine 'çok haklı', 'doğru söylüyor', 'ilk kez katılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ebru Polat
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