2025 DGS için geri sayım başladı: 2025 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 DGS ne zaman?

İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmayı hedefleyen binlerce aday, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını hızlandırdı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınavın tarihi, saati ve sınav yerleriyle ilgili detaylar merakla bekleniyor.

2025 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) tarihini resmi olarak duyurdu. Takvime göre, DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan çoktan seçmeli bir yetenek testi uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos 2025’te açıklanması bekleniyor.

2025 DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin geçmiş yıllarda izlediği takvime bakıldığında, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, 10 Temmuz 2025 tarihinde sınav yerlerinin duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle edinebilecek.