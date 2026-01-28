Mynet Trend

2025'in enleri açıklandı: Yağan yağmurdan, esen rüzgara yer yer sıralandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü noktadan, en düşük sıcaklık değerine ulaşıldığı anın verilerini ortaya döktü. İşte 2025 yılının enleri:

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bulunan 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilere ilişkin yapılan açıklamaya göre; 2025 yılının en sıcak günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü. Yılın en soğuk günü de 25 Şubat'ta Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı’ndaki istasyonda hava sıcaklığı sıfırın altında 35,1 derece olarak ölçüldü.

2025 in enleri açıklandı: Yağan yağmurdan, esen rüzgara yer yer sıralandı 1

EN ÇOK YAĞIŞ GÖKÇEADA'YA DÜŞTÜ

2025 yılında kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı, Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı’nda ölçüldü. 23 Ekim'de metrekareye 167 kilogram yağış düştü. 2025 yılının en yüksek kar kalınlığı, Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası’nda ölçüldü. 21 Mart'ta en yüksek kar kalınlığı 280 santimetre olarak kaydedildi.

2025 in enleri açıklandı: Yağan yağmurdan, esen rüzgara yer yer sıralandı 2

RÜZGAR EN HIZLI BAYBURT'TA ESTİ

En yüksek rüzgar hızı Bayburt'a bağlı Kop Kayak Merkezi’nde ölçüldü. 13 Şubat’ta en yüksek rüzgar hızı saatte 176,4 kilometre olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında en yüksek deniz suyu sıcaklığı 24 Temmuz’da Antalya’nın Alanya ilçesinde bağlı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece olarak kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı 2 Şubat’ta Artvin’in Arhavi ilçesindeki Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde 6,1 derece olarak ölçüldü.

