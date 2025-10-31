Mynet Trend

2025'in kelimesi belli oldu! Yetişkinler anlamını bilemedi, tartışma yarattı

Dijital sözlük platformu Dictionary.com 2025 için seçilen ‘yılın kelimesi’ni duyurdu. Aylardır en çok kullanılan kelime, açıklandıktan sonra tartışma yarattı. Kimse kelimenin ne anlama geldiğini bilemedi.

2025'in kelimesi belli oldu! Yetişkinler anlamını bilemedi, tartışma yarattı

Dijital sözlük platformu Dictionary.com 2025 için ‘yılın kelimesi'ni açıkladı. Platform, '6-7' ya da '67' olarak duyurdu. Bu kelimenin net bir anlamı yok, bazı gençler, ‘eh işte’, ‘idare eder’ anlamında kullanıyor, bazen ise hiçbir anlam ifade etmeden kullanılıyor.

2025 in kelimesi belli oldu! Yetişkinler anlamını bilemedi, tartışma yarattı 1

Bu kelimenin neden seçildiği henüz anlaşılmadı fakat bazıları rapçi Skrilla’nın 2024 yılında çıkardığı 'Doot Doot (6 7)' şarkısına ya da NBA yıldızı LaMelo Ball’un 6 feet 7 inçlik boyuyla yapılan viral videolara dayandığını düşünüyor.

"YAZDAN BERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Sitede "67 aramaları, 2025 yazından itibaren çarpıcı bir artış gösterdi. Haziran ayından bu yana, bu aramalar altı kattan fazla arttı ve şimdiye kadar bu artışın durma belirtisi yok. Diğer iki haneli sayıların çoğu bu dönemde anlamlı bir eğilim göstermedi, bu da 67'nin özel bir şey olduğunu gösteriyor." açıklaması yer aldı. Platform ("Merhaba canım, bugün okul nasıldı?" "67!") örneğini verdi.

2025 in kelimesi belli oldu! Yetişkinler anlamını bilemedi, tartışma yarattı 2

2025 yılı için kısa listesinde yer alan diğer ifadeler ise şunlardı:
aura farming
Gen Z stare
tariff
tradwife

