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2025 yılında sigara kullanımı tamamen yasaklanacak

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

2005 yılında kapalı alanda sigara içimini yasaklayan İsveç, gelecek yıl Temmuz ayından itibaren açık havada özellikle parklarda, tren istasyonlarında, stat, spor salonları, ev, apartman, restoran, kafe önlerinde ayakta veya oturarak sigara içilmesini de yasaklamaya hazırlanıyor.

2025 yılında sigara kullanımı tamamen yasaklanacak

İsveç Parlamentosu önümüzdeki yıl Temmuz ayından itibaren sigara içimini yasaklarken, 2025 yılı sonunda ise tütün ürünlerinin satımını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini duyururken, yasağa yönelik oylama 142'ye 120 oy ile kabul edildi.

İsveç Parlamentosu 2025 yılından itibaren ülkede tütün ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini ve böylece başta sigara olmak üzere puro, pipo tütünü, elektronik sigaranın satışının men edileceğini de 6 yıl öncesinden kullananlara duyurmuş oldu.

İstatistikler, nüfusun yüzde 11’inin tiryaki olduğunu, yüzde 10’unun ise belirli zamanlarda sigara içtiği sonucunu ortaya koyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
isveç sigara yasak

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