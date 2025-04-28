2025 yılının en hızlı arabası hangisi? Dünyanın en hızlı 10 arabası

Dünyanın en hızlı arabaları, başta hızlarıyla olmak üzere aynı zamanda performans, tasarım ve mühendislikleriyle de dikkat çekmeyi başarmaktadır. Bu otomobiller, bir aracın ne kadar geliştirilebileceği konusunda sınırlarını zorlamak üzere sürekli olarak yeniliklerle donatılmaktadır. Dünyanın en hızlı arabaları, yüksek hızlarıyla öne çıksa da lüks yapıları ile de kendilerini ispat etmektedir. 2025 yılında söz konusu yüksek hızlı araçlarda “hafiflik” unsuru öne çıkmaktadır. Hafiflik olgusu ise hızlı arabaların daha da hızlanacağı anlamına gelmektedir.

Dünyanın en hızlı 10 arabası

1. Devel Sixteen

Dünyanın en hızlı arabaları listesinin birinci sırasında Devel Sixteen yer almaktadır. Bu otomobil, güç ve hızı sayesinde 2025 yılının en hızlı aracı unvanını kazanmıştır. Devel Sixteen, 5007 beygir gücüne sahip olarak; 81 mm Quad Turbo 12.3 L V16 motoru ile 560 km hıza çıkabilmektedir.

2. Koenigsegg Jesko Absolut

İsveç markası olarak öne çıkan Koenigsegg, yol tutuş kabiliyeti ve optimum performansı elde etmek için bu aracı oldukça hafif tasarlamıştır. Aerodinamik hale gelen dünyanın en hızlı arabalarından biri olan bu aracın maksimum hızı ise 531 km/s’dir.

3. Bugatti Bolide

Dünyanın en hızlı arabaları arasında bulunan Bugatti Bolide, en hafif hiper model olarak tanımlanmaktadır. Chiron serisindeki motorun kullanıldığı bu araçta daha fazla turbo kullanımı görülmektedir. Maksimum hızı 498 km/saat olan otomobilin, 0-100 km arası çıkışı ise sadece 2.17 saniye sürmektedir.

4. Bugatti Chiron Super Sport 300+

Dünyanın en hızlı araba sıralamasında 4. model yine Bugatti’dedir. Dünyanın en hızlı arabalarından biri olan bu aracın en yüksek hızı 490 km/s'dir. Aracın 0-100 km arasını ise 2.4 saniyede çıktığı bilinmektedir.

5. Hennessey Venom F5

Adını en hızlı kasırgadan alan Venom F5, çift turbo şarjlı motoru ile öne çıkmaktadır. Yaklaşık 2.000 beygir gücü barındıran Venom F5, saatte 484 km hıza ulaşabilmektedir. Araç, 0-100 km/s hıza ise sadece 2 saniyede çıkabilmektedir.

6. SSC Tuatara

Dünyanın en hızlı arabaları arasında yer alırken aynı zamanda 2007 senesinde en hızlı seri üretim araba unvanını da kazanmıştır. Şirket o dönemde 482 km gibi bir hıza ulaşmanın hayal olduğunu düşünse de SSC Tuatara ile 474.8 km hıza ulaşmıştır.

7. Koenigsegg Agera RS

Yalnızca 25 adet üretilen bu araç, markanın en hızlı satılan modeli olarak da şirket tarihinde önemli başarıya imza attı. Bu model 1176 beygir gücü ve 940 lb-ft tork özellikleri ile dünyanın en hızlı arabalarından biridir ve maksimum hızı 447 km/s, 0-100 km/s arası ise 2.8 saniye olarak belirtilmiştir.

8. Hennessey Venom GT

Bu araçtan sadece 29 adet üretilmiştir. Dünyanın en hızlı arabalarından biri olarak bu aracın ulaşabileceği maksimum hız 435 km/s olarak belirtilmiştir. 0-100 km7S arası ise sadece 3.05 saniyedir.

9. CZinger 21c

Karbon fiber yapıyla üretilen bu modelde, siparişe göre yapılan hibrit güç aktarım mekanizması bulunmaktadır. CZinger 21c için maksimum hızı 432 km/s, 0-100 km/s arası ise 1.8 saniye olarak belirtilmiştir.

10. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Geçmişten beri süper arabalar listesinde yer alan Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, hız söz konusu olduğunda 2025 yılında bile adından söz ettirmeye devam etmektedir. Dünyanın en hızlı arabaların olan Bugatti’nin maksimum hızı 431 km/s olarak belirtilirken, 0-100 km/s arası ise 2.5 saniyedir.