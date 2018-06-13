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2026 Dünya Kupası Amerika ortaklığının

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

2026 Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa düzenleyecek.

2026 Dünya Kupası Amerika ortaklığının

2026 Dünya Kupası'na Kuzey Amerika ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde turnuvayı düzenlemeye aday olan Kanada ve Meksika ortaklığı, diğer aday Fas'ı geride bıraktı. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen FIFA kongresinde Amerika ortaklığı, 134 delegenin oyunu aldı. Fas'ı tercih eden delege sayısı ise 65'te kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
2026 Dünya Kupası amerika kanada Meksika

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