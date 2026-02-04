EĞİTİM

2026 ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”, yayımlandı.

Sedef Karatay Bingül

Yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek sınava başvurular, 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları “www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr” internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Ayrıca kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı olarak yer verildi.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” için tıklayınız;
https://meb.ai/UhkPKJB

Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı bursluluk sınav sonuçları
