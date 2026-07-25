Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

2026'nın 'Kibar Feyzo'su: Başlık parası için şehir değiştirdi, inşaatlarda çalışıyor

Şanlıurfa'da yaşayan bir genç, sevdiği kızla evlenmek isterken aile engeline takıldı. Kızın ailesi 800 bin lira başlık parası isteyince, yollara düştü. Parayı biriktirmek için 5 yıldır Ankara'da inşaatlarda işçi olarak çalışıyor.

2026'nın 'Kibar Feyzo'su: Başlık parası için şehir değiştirdi, inşaatlarda çalışıyor

Türkiye'de başlık parası adetine takılan gençlerden biri olan Mehmet Çiftçi, hem sevdiği kızın ailesine hem de Türkiye'ye seslenerek başlık parası uygulamasının sona ermesini istedi.

800 BİN LİRA BAŞLIK PARASINI BİRİKTİRMEK İÇİN 5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GİTMİŞ

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın ailesinin 800 bin lira başlık parası talep ettiğini belirterek, bu parayı biriktirebilmek amacıyla 5 yıl önce Ankara'ya geldiğini söyledi.

Yıllardır inşaatlarda işçi olarak çalıştığını ifade eden Çiftçi, ağır şartlara rağmen yıllardır alın teri döktüğünü ancak ekonomik şartlar nedeniyle istediği miktarı bir türlü biriktiremediğini dile getirdi.

Tek amacının sevdiği kadınla yuva kurmak olduğunu söyleyen Çiftçi, kızın ailesine seslenerek başlık parası talebinden vazgeçmelerini istedi.

Çiftçi, amacının sevdiğiyle bir çatı altında olmak olduğunu ve Türkiye'de başlık parası adetinin bir an önce kalkmasını dile getirdi. Başlık parasının yalnızca kendi sorunu olmadığını vurgulayan Çiftçi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde binlerce gencin aynı nedenle evlenemediğini belirtti.

2026 nın Kibar Feyzo su: Başlık parası için şehir değiştirdi, inşaatlarda çalışıyor 1

"GENÇLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUM"

Şanlıurfa'da ve Güneydoğu Anadolu'nun diğer illerinde başlık parası adetinin kalkması gerektiğini belirten Çiftçi, "Ben aslen Şanlıurfalıyım. Başlık parasını toplamak için Ankara'ya geldim ama başlık parası çok olduğu için toplayamıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Başlık parası adetinin kalkmasını istiyorum. Bana ‘Başlık parası 700-800 bin lira, parayı getirmezsen sana kız yok' dediler. Ben de kendi çaremin başına bakmak durumunda kaldım. 5 yıldır inşaatlarda çalışıyorum. Parayı zor topluyorum. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Sadece benim değil, oradaki bütün gençlerin sesi olmak istiyorum. Oradaki bütün gençler bu durumdan dolayı evlenemiyor. Zor bir durum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an çalışmak zorundayım. Sevdiğim kız bana kaçarsa sıkıntı olur, kaçıramam" diye konuştu.

"LÜTFEN BAŞLIK PARASINI KALDIRIN"

Ailesinin ve kendisinin durumu olmadığı için sevdiğiyle kavuşamadığını ifade eden Çiftçi, "Ailemin de parası olmadığı için bana yardım edemediler. Zenginlerin kalbi var da fakirlerin yok mu? Biz de evlenmek istiyoruz ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz. ‘Gençler evlensin' diyorlar ama oradaki gençler başlık parası yüzünden evlenemez. Bu durumu yaşayan arkadaşlarım da var. Onlar da 5-6 yıldır inşaatlarda çalışıyor, evlenemezler. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu duruma bir çare bulsunlar. Buna ‘dur' diyecek birisi lazım. Gençler Şanlıurfa'da evlenemiyor. 700-800 bin lira başlık parası olamaz. Ben sevdiğimi parayla satın alamam. Gönlüm sevmişse sevmiş, karşı taraf da sevmişse sevmiş. Bunu yaşayan bilir. Buradan ailesine de seslenmek istiyorum. Ben kızınızı kalpten seviyorum. O da beni seviyor. Lütfen başlık parasını kaldırın" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok!189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok!
Suyun üzerinde inşa edildi! Temeli yok ama ayakta duruyorSuyun üzerinde inşa edildi! Temeli yok ama ayakta duruyor

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa İnşaat Başlık parası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.