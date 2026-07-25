Suyun üzerinde inşa edildi! Temeli yok ama ayakta duruyor

Rotterdam'daki tarihi Rijnhaven Limanı'nda yer alan 3 bin 600 metrekarelik bina, Global Center on Adaptation (Küresel Uyum Merkezi)'nin genel merkezi olarak kullanılıyor. Yapı, iklim değişikliğine uyum konusunda çalışan uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapıyor.

SU SEVİYESİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Yüzen ofis, limana sabitlenen özel bir sistem sayesinde bulunduğu noktadan ayrılmadan su seviyesine göre hareket edebiliyor. Böylece olası su baskınlarından etkilenmeden faaliyetlerini sürdürebiliyor. Binanın altında yer alan beton platform, yapının dengede kalmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde rüzgar ve dalgaların etkisi büyük ölçüde azaltılırken, içeride çalışanlar normal bir ofisteymiş gibi konforlu bir çalışma ortamına sahip oluyor.

AHŞAP YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Ofis bölümleri modüler ahşap malzemeler kullanılarak inşa edildi. Bu sayede yapı gerektiğinde sökülerek farklı bir noktada yeniden kurulabilecek şekilde tasarlandı. Binanın enerji ihtiyacının bir kısmı ise liman suyundan yararlanılarak karşılanıyor. Su kaynaklı iklimlendirme sistemi, kış aylarında binanın ısıtılmasına, yaz aylarında ise serinletilmesine katkı sağlıyor.

HALKA AÇIK ALANLARI DA VAR

Yüzen ofis yalnızca çalışma alanlarından oluşmuyor. Yapıda bir restoran ile halka açık yüzme alanı da yer alıyor. Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken proje, iklim değişikliğine uyum sağlayan mimari çözümlere örnek gösteriliyor.

Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir.