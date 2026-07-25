Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Nişanlandıktan sonra sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok!

İçerik devam ediyor

Sakarya'da geçtiğimiz yıl nişanlandıktan kısa süre sonra nişanlısıyla birlikte babasına ait otomobili ve nişan takılarını alarak ortadan kaybolan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu'dan 13 aydır haber alınamıyor. Oğullarının hayatından endişe eden acılı anne ve baba, yetkililer tarafından 189 ülkede arandığı belirtilen gençten gelecek tek bir haber için umutla bekleyişini sürdürüyor.

Olay, 27 Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. 18 yaşındayken Meryem A. ile nişanlanan Metehan Arslan Topçu, nişandan yaklaşık 2 ay sonra babası Hüseyin Topçu'ya ait otomobil ve nişan merasiminde takılan ziynet eşyalarıyla birlikte evden ayrıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek aracı otoparka bırakan nişanlı çiftin, buradan uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gittikleri polis ekiplerince tespit edildi. O günden bu yana geçen 13 aylık süreçte oğullarından tek bir haber dahi alamayan anne Sabahat Topçu ve baba Hüseyin Topçu'nun acıları dinmedi.

Emniyete, CİMER'e ve Dışişleri yetkililerine başvuran acılı aile, 189 ülkede sarı ve kırmızı bültenle aranan evlatlarının izini bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadı.

Nişanlandıktan sonra sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok! 1

"ÇOCUĞUM, ARABANIN TORPİDOSUNA 10 BİN LİRA BIRAKIP GİTMİŞ"

Oğlunu 13 aydır özlemle bekleyen ve hayatından şüphe eden acılı baba Hüseyin Topçu, "27 Mayıs 2025 yılında polislerden aldığımız bilgiler ışığında Gürcistan'a gittiğini ve Tiflis'e indiğini öğrendik. 13 aydan beri çocuklarla ilgili bir bilgimiz yok ne ulaşabiliyoruz ne de seslerini duyabiliyoruz. Ölü mü? Sağ mı? bilmiyoruz. Biz çocukları nişanladıktan sonra ziynet eşyalarıyla beraber benim kendi aracımla Sabiha Gökçen havaalanına gidip aracı bırakıp Gürcistan'a gidiyorlar ve ondan sonra bir haber alamıyoruz. Gürcistan Konsolosluğu'na kendi imkanlarımızla ulaştığımız da bize çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye konuyla pek ilgilenmiyorlar. Çocuğum, arabanın torpidosuna 10 bin lira bırakıp gitmiş bizde Gürcistan'da gezip geri geleceğini düşündük ama aradan 13-14 ay geçti bir iz yok. 16 yaşlarındayken IPTV satışı yapmış ondan sonra eve mahkeme kağıdı geldi, biz ondan dolayı kaçtığını düşünüyoruz ya da bu tür işleri gittiği yerde yaptırıyorlar diye düşünüyoruz" dedi.

Nişanlandıktan sonra sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok! 2

189 ÜLKEDE ARANIYORLAR

Metehan Arslan Topçu'nun nişanlısı M.A.'nın ailesinin kızlarını pek fazla merak edip aramadıklarını belirten Baba Topçu, "Pek arayış içinde olduklarını, yanımızda olduklarını da görmedik. Bu konuda 13 ay boyunca hiç yardımcı olmadılar. CİMER'e başvurularımız neticesinde bize 189 ülkede ilk olarak sarı bülten daha sonra kırmızı bültenle arandığı söylendi ve polis merkezine gittiğimde bana dosyanın savcılıkta olduğu bilgisi verildi. Bir evlat 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor, gözünün içine bakıyorsunuz" diye konuştu.

Nişanlandıktan sonra sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok! 3

"NİŞANLIYKEN İKİ AY İÇİNDE YOK OLDULAR, SIR OLDULAR"

Oğlundan gelecek bir işarete umutla bekleyen acılı anne Sabahat Topçu, "Ben oğlumun dönmesini istiyorum, çok özledim. Oğlum şu anda ne yapıyor, ne halde bilmiyorum. Tek istediğim sesini duymak. 13 aydan beri yok, aramadığımı, sormadığımız ve gitmediğimiz yer kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, kızın annesi de aramaya hiçi çıkmadı, sanki evladından vazgeçmiş gibi. Belki oğlumu öldürüp bir kenara attılar. Nişanlıyken iki ay içinde yok oldular, sır oldular" şeklinde konuştu.

Nişanlandıktan sonra sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok! 4

Nişanlandıktan sonra sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar: 13 aydır iz yok! 5
Kaynak: İHA

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'nın 'Kibar Feyzo'su: Başlık parası için şehir değiştirdi2026'nın 'Kibar Feyzo'su: Başlık parası için şehir değiştirdi
Suyun üzerinde inşa edildi! Temeli yok ama ayakta duruyorSuyun üzerinde inşa edildi! Temeli yok ama ayakta duruyor

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kayıp nişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.