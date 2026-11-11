2026'yı bile geride bırakacak! Bilim insanları 2027 için tarihi rekor bekliyor

Küresel ısınmanın etkileri dünya genelinde giderek daha belirgin hale gelirken, iklim araştırmacılarının yayımladığı son analizler sıcaklık artışının önümüzdeki yıl da devam edebileceğine işaret etti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, iklim araştırmaları kuruluşu Carbon Brief ve bağımsız bilim kuruluşu Berkeley Earth tarafından hazırlanan değerlendirmeler, 2026 yılının tarihin en sıcak yılları arasında yer alacağı konusunda ortak bir tablo ortaya koydu. Ancak 2027 için yapılan hesaplamalar, sıcaklıkların daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

2026'NIN EN SICAK YIL OLMA İHTİMALİ YÜZDE 95'E KADAR ÇIKIYOR

Berkeley Earth tarafından yapılan değerlendirmede, 2026'nın kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 95 olarak hesaplandı. Copernicus'un ERA5 veri setine dayanan analizinde ise bu olasılık yaklaşık yüzde 20 olarak belirlendi. Buna rağmen kuruluş, 2026'nın en azından ikinci en sıcak yıl olmasını neredeyse kesin görüyor.

Altı farklı veri setini, hava tahminlerini ve istatistiksel analizleri birlikte değerlendiren Carbon Brief ise 2026'nın, mevcut sıcaklık rekorunun sahibi 2024'ü geride bırakma ihtimalini yüzde 67 olarak açıkladı.

2027'NİN DAHA SICAK OLMASI BEKLENİYOR

Araştırmaların en dikkat çekici sonuçlarından biri, 2027 yılına ilişkin sıcaklık tahminleri oldu. Carbon Brief'in analizine göre 2027'nin, daha önce kaydedilen bütün yıllardan sıcak geçme ihtimali yüzde 96.

Kuruluş, gelecek yıl küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,74 derece üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminin belirsizlik aralığı ise oldukça geniş. Carbon Brief, 2027 yılı sıcaklık artışının yüzde 90 olasılıkla 1,54 ile 1,95 derece arasında gerçekleşeceğini hesaplıyor.

Ayrıca 2026 veya 2027 yıllarından en az birinde yeni bir küresel sıcaklık rekoru kırılması ihtimali yüzde 98 olarak değerlendiriliyor. Bilim insanlarına göre bu yükselişin arkasında yalnızca insan kaynaklı küresel ısınma değil, Pasifik Okyanusu'nda gelişen son derece güçlü El Nino olayı da bulunuyor.

EL NINO NEDİR, SICAKLIKLARI NEDEN ARTIRIYOR?

El Nino, tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayı. Bu süreçte okyanusta biriken ısının atmosfere aktarılması, dünya genelindeki sıcaklıkları ve yağış düzenlerini etkileyebiliyor.

Karbondioksit ve diğer sera gazları, uzun vadeli küresel ısınmanın temel nedeni olarak kabul ediliyor. El Nino ise belirli dönemlerde bu ısınmayı geçici olarak güçlendirebiliyor. Son verilere göre Pasifik'teki Nino 3.4 bölgesinde eylül ayında ölçülen deniz yüzeyi sıcaklık anomalisi, Kasım 2015'te kaydedilen 2,72 derecelik önceki rekoru geride bıraktı.

Araştırmacılar, bu seviyenin eylül ayındaki rekorun ardından yüksek kalmaya devam ettiğini belirtiyor. İklim araştırmacısı Zeke Hausfather, mevcut El Nino olayının gelişme hızını ve ulaştığı sıcaklık seviyelerini son derece sıra dışı olarak değerlendirdi.

Hausfather, tarihsel kayıtlarda benzer büyüklükte bir olay görülmediğini ve mevcut El Nino'nun son bin yılın en güçlü olaylarından biri olabileceğini ifade etti. Tahmin modellerinin büyük bölümü, El Nino'nun kasım veya aralık ayında zirveye ulaşmasını bekliyor.

Modellere göre Nino 3.4 bölgesindeki sıcaklık anomalisi yaklaşık 4 dereceye kadar çıkabilir. Bu değer, önceki rekorun yaklaşık 1 derece üzerine karşılık geliyor.

EL NINO'NUN ETKİSİ 2027'DE DAHA BELİRGİN HİSSEDİLEBİLİR

El Nino'nun küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisi, okyanustaki sıcaklık artışıyla aynı anda en yüksek seviyeye ulaşmıyor. Bilim insanlarına göre küresel ortalama sıcaklıklar, El Nino'nun zirve yaptığı dönemi yaklaşık üç aylık gecikmeyle takip edebiliyor.

Bu nedenle 2026'nın son aylarında güçlenen El Nino'nun etkilerinin 2027'de daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Berkeley Earth araştırmacısı Dr. Robert Rohde, küresel sıcaklık rekorlarının arkasındaki temel sorunun insan kaynaklı sera gazı salımları olduğunu vurguladı.

Rohde, sera gazı emisyonları anlamlı ölçüde azaltılmadığı sürece hızlı ısınmanın devam edeceğini ve yeni sıcaklık rekorlarıyla karşılaşılabileceğini belirtti.