2027 Michelin Rehberi’nin Türkiye ulusal seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak

MICHELIN Rehberi, 2022 yılında İstanbul ile başlayan Türkiye yolculuğunu ülke geneline taşıyarak önemli bir aşamaya geçiyor. 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi, 3 Aralık 2026 Perşembe günü İstanbul’daki Divan Kuruçeşme’de düzenlenecek MICHELIN Rehberi Töreni’nde açıklanacak. Türkiye’nin ilk ülke çapındaki seçkisinde yer alan tüm restoranların kutlanacağı törende, konaklama ve ağırlama sektörünün öne çıkan profesyonelleri ile gastronomi alanındaki yetenekleri onurlandıran çeşitli özel ödüller de sahipleriyle buluşacak.

Michelin Rehberi’nin 2022 yılında İstanbul’da başlayan ve daha sonra İzmir, Muğla ile Kapadokya’ya uzanan yolculuğu boyunca, Türkiye’nin gastronomik kimliğine ilişkin bilgi ve birikimleri derinleşmeye devam etti. Yakında açıklanacak ülke çağındaki seçki, Türkiye’nin dört bir yanında sunulan gastronomik deneyimlerin zenginliğini, çeşitliliğini ve dinamizmini gözler önüne serecek.

“TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ ÜLKE GENELİNDE GÖRÜNÜR KILINMAYA DEVAM EDECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “MICHELIN Rehberi, Türkiye genelini kapsayan ilk ulusal seçkisiyle, ülkenin gastronomi alanındaki bölgesel çeşitliliğini uluslararası ölçekte daha görünür kılacak yeni bir dönem başlattı.” dedi.

Türkiye’nin gastronomi birikimine dikkati çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin farklı coğrafyaları kendine özgü ürünleri, pişirme teknikleri ve mutfak gelenekleriyle güçlü bir gastronomi birikimine sahip. MICHELIN Rehberi’nin kapsamını ülke geneline taşıması, yalnızca restoranların uluslararası tanınırlığı açısından değil, Türkiye’nin gastronomi mirasının bütüncül biçimde tanıtılması bakımından da önem taşıyor.”

Ersoy, rehberin kapsamının genişlemesinin gastronomi turizmine katkısına işaret ederek, “İstanbul’dan Anadolu’nun farklı bölgelerine, Ege’den Akdeniz’e ve Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya uzanan gastronomi çeşitliliğinin artık aynı ulusal seçki içerisinde değerlendirilecek olması, Türkiye’nin gastronomi turizmindeki potansiyelini daha geniş bir perspektifle ortaya koyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Gastronominin turizm hedeflerindeki yerini vurgulayan Ersoy, “Gastronomi, Türkiye’nin 81 ilde 12 ay turizm hedefinin önemli unsurlarından biri. Yerel ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve bölgesel mutfak kültürlerinin çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturulması, Türkiye’nin turizm ürün çeşitliliğini güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Ersoy, “MICHELIN Rehberi’nin ülke genelindeki değerlendirmeleri, farklı şehirlerdeki restoranların ve mutfak profesyonellerinin uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sağlayacak; gastronomi turizminin ülke geneline yayılmasını destekleyecek.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki ilk adımlarından bu yana ülkenin gastronomi kültürüne ilişkin birikimini derinleştirdiğini belirten MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Türkiye’deki ilk adımlarımızdan bu yana ülkenin olağanüstü mutfak zenginliğinden sürekli olarak etkilendik. Köklü bölgesel geleneklerden gastronominin çağdaş yorumlarına kadar Türkiye, dikkat çekici bir çeşitlilik ve yaratıcılık sunuyor. Müfettişlerimiz ülke genelindeki seyahatlerini sürdürürken yeni ve dikkat çekici restoranları ve mutfak yeteneklerini keşfetme konusunda büyük bir heyecan duymaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ülke çapındaki MICHELIN Rehberi seçkisi, bu çeşitliliği ortaya koymamıza ve seyahatseverlere Türkiye’nin önde gelen bir gastronomi destinasyonu olarak sunduğu olanaklara ilişkin çok daha geniş bir bakış açısı sunmamıza imkan sağlayacak.” Dedi.

Tören kapsamında, 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi’ne yeni katılan restoranları temsil eden şefler ile MICHELIN Yıldızı’na layık görülen restoranların şefleri başarılarını kutlamak üzere davet edilecek. Etkinliğin hemen ardından 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisinin tamamı MICHELIN Rehberi’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak.

2022’DE İSTANBUL’DA BAŞLAYAN MICHELIN REHBERİ YOLCULUĞU ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki yolculuğu, 2022 yılında İstanbul’un rehbere dahil edilmesiyle başladı. İstanbul, MICHELIN Rehberi’nin 38. destinasyonu olurken, 2023 yılı seçkisinde İstanbul’dan 53 restoran rehberde yer aldı.

İlk adımın ardından MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki kapsamı yeni destinasyonlarla genişledi. 2024 yılında İzmir ve Muğla’nın rehbere dahil edilmesinin ardından, 2026 seçkisiyle Kapadokya da değerlendirmeye alındı. Böylece MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki gastronomi haritası daha geniş bir coğrafyaya ulaştı.

Bu süreçte seçkiye dahil edilen restoranların sayısı ve çeşitliliği de arttı. 2026 seçkisinde Türkiye’de toplam 115 tavsiye edilen restoran yer alırken, bunların 15’i bir MICHELIN Yıldızı, 2’si iki MICHELIN Yıldızı ile değerlendirildi. Aynı seçkide 39 restoran Bib Gourmand ile öne çıktı.

İstanbul’da başlayan ve farklı destinasyonların eklenmesiyle büyüyen MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisi, 3 Aralık’ta açıklanacak ilk ülke çapındaki seçkiyle yeni bir aşamaya geçecek. Böylece Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan restoranlar, yerel ürünler, geleneksel mutfaklar ve çağdaş gastronomi yaklaşımları ilk kez ülke genelini kapsayan tek bir seçki altında uluslararası gastronomi dünyasının dikkatine sunulacak.