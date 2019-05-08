2028'den gelen zaman yolcusundan olay iddia! Öyle bir cihaz gösterdi ki...

10 yıl önceki kendisi ile internette görüntülü olarak konuşarak iddialarının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışan bu kişi, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söyledi. Bakın ortaya çıkan son zaman yolcusuna göre gelecekte insanlığı neler bekliyor...

'Üçüncü gözümle görüyorum'

Gelecekten geldiğini iddia eden bazı kişilerin yanlarında o yıllara ait eşyalar getirerek iddialarını kanıtlamaya söylediğinden bahseden zaman yolcusu, kendi getirdiği cihazları göstererek videoyu izleyenleri yolculuk yaptığına inandırmaya çalıştı.

Alnında bulunan mavi parlak cisimle dikkat çeken zaman yolcusu, bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor.

Alnında bulunan cihazın aslında üçüncü bir göz olduğunu söyleyen zaman yolcusu, kendi gözleri ile değil üçüncü gözü ile gördüğünü öne sürüyor.

Ayrıca üçüncü gözünü yalnızca görmek için değil, ışınlanma için de kullandığını iddia ediyor.

İlginç iddialarının ardından deniz kabuğuna benzer bir cihaz gösteren adam, bu cihazın 5 bin yılında kullanılacağını iddia ediyor.

Zaman yolcusuna göre deniz kabuğu benzeri bu cihaz güç ve insan beyni kontrolü için kullanılıyor.

Gelecekte uzaylıların varlığının kanıtlanacağını da söyleyen zaman yolcusu uzaylıların kadın ve erkek formlarında var olduğunu ifade ediyor.

Zaman yolcusu son olarak gelecekten getirdiğini öne sürdüğü bir başka cihazı gösteriyor ve bu cihazın sağlık tedavisi için kullanıldığından bahsediyor.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adamın anlattıklarını dinleyen çok sayıda kişi, iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.

Bazı kullanıcılar internette yayınladığı videoyla dikkat çeken bu kişinin, diğer zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişiler gibi yüzünü buzlamadığı ve kimliğini saklamadığı için inandırıcı bulduklarını söyledi.

Ancak iddiaları son derece ilgi çekici olsa da 2028'den geldiğini söyleyen tek kişi bu zaman yolcusu değil.

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah da geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.

Noah, 2019 yılında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti.

Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirmişti.

Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle:

Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisi hayata geçirilecek.

Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.

3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.