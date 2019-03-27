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'2030'dan geldim' demişti' Anlattıkları gerçekleşti

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah'ın anlattığı bazı olaylar gerçekleşti.

'2030'dan geldim' demişti' Anlattıkları gerçekleşti

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

Noah 2019 yılının ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti.

Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşadı.

Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirdi.

Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle:

Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedilecek.

Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisi hayata geçirilecek.

Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.

3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.

Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.

2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacak.

İnsan benliği bilgisayara aktarılabilecek ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımları atılmış olacak.

İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek. İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak.

2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracak. Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak.

Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.

İngilizler ayrıca yakın gelecekte özel bir çip kullanmaya başlayacak ve bu çip beyin fonksiyonlarını artıracak.

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Anahtar Kelimeler:
noah gelecek zaman yolcusu

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