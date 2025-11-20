Mynet Trend

2044 yılına kadar araç kullanması yasaklandı! Yine de poz vermekten vazgeçmedi

Kayseri'de ekiplerin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü önce arabayla ardından arabayı bırakarak kaçtı. Yakalanan şahsın 2039'a kadar ehliyetine el konulduğu ve defalarca alkollü araç sürmekten yakalandığı ortaya çıktı. 6 ayrı maddeden 100 bin liraya yakın ceza kesilen sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2044'e çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs gazetecilere poz vermeyi de unutmadı.

Ufuk Dağ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıktı. Aracını bırakıp, kaçan şahıs yaya olarak yakalanırken daha öncede birçok kez alkollü direksiyon başına geçtiği öğrenilen sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Alkollü sürücüye 6 farklı maddeden 96 bin 176 TL idari para cezası yazılırken, sürücünün rahatlığı pes dedirtti.

2044 yılına kadar araç kullanması yasaklandı! Yine de poz vermekten vazgeçmedi 1

ARACI BIRAKTI YAYA KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı’nda uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki 34 CON 076 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.Ç. kaçtı. Melikgazi ilçesinde bağlı Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti.

2044 yılına kadar araç kullanması yasaklandı! Yine de poz vermekten vazgeçmedi 2

2044'E KADAR ARAÇ KULLANMASI YASAK

Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında M.Ç. Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalandı. M.Ç. araç başında yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıkarken daha önceden de birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

2044 yılına kadar araç kullanması yasaklandı! Yine de poz vermekten vazgeçmedi 3

Son yapılan işlemle birlikte alkollü sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2044 yılına kadar çıkarken, ‘ters yönde araç kullanma’, ‘dur ihtarına uymama’, ‘alkollü araç kullanma’, ‘makas atma’, ‘ehliyetsiz araç kullanma’ ve ‘kavşağa girerken yavaşlamama’ suçlarından toplamda 96 bin 176 TL idari para cezası yazıldı. M.Ç. hakkında ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçundan işlem başlatılarak, karakola götürüldü.
Trafik kurallarını hiçe sayan M.Ç.’nin rahat tavırları pes dedirtti.

alkol Kayseri Ehliyet sürücü belgesi
