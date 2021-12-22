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  4. 21 Aralık reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Destan mı reytinglerde birinci oldu?

21 Aralık reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Destan mı reytinglerde birinci oldu?

22.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Total, AB ve ABC olarak paylaşılan sıralamalarda Transformers 5: Son Şövalye, Güldür Güldür Show, Kasırgada Vurgun, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar yer aldı. 21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan dizi, filim ve programların reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren TİAK tarafından paylaşılıyor.

21 Aralık reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Destan mı reytinglerde birinci oldu?

21 Aralık 2021 Salı akşamı, Atv'de Destan, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star Tv'de Kasırgada Vurgun, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve Show Tv'de Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi.

21 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI

21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

21 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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