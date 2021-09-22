21 Eylül MasterChef eleme potasında kimler var? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef Türkiye'de 21 Eylül akşamında Osmanlı saray mutfağından yemekler yapıldı. En iyi tabağı çıkarmak için verilen mücadelenin sonucunda kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oynadı ve kendi takımından eleme potasına isim gönderdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda jüriler yarışmacılardan Osmanlı saray mutfağından yedi çeşit yemeği yapmalarını istedi. Osmanlı mutfağından gelen lezzetleri hazırlamaları için yarışmacılara bir saat süre verildi. Verilen süre dolduğunda ve şefler tadım yaptığında kazanan ve kaybeden belli oldu. Kırmızı takım, mavi takımı 4-3 yendi ve dokunulmazlığı aldı. Mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda, elenmemek için ter döktü.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Kırmızı takıma yenilen mavi takım, dokunulmazlık oyununda Somer Sivrioğlu'nun imzalı yemeği olan analı kızlı yemeğini hazırladı. Verilen süre sonunda en iyi tabağı çıkaran ve dokunulmaz olan isim Burcu oldu. Burcu tarafından eleme potası için adı söylenen kişi ise Mustafa oldu. Bunun ardından ikinci eleme adayı için takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonucunda eleme potasındaki diğer isim Sergen oldu.



