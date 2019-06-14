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21 gün bekleme süresine sahip

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TEKNOLOJİ  | 14.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Son dönemde yükselişte olan üreticilerden biri olan Vivo model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Orta segmetteki model sayısını arttırarak, daha geniş kitlelere hitap etmek isteyen Çinli üretici, gözünü zirveye dikmiş durumda.

21 gün bekleme süresine sahip

Vivo’nun orta segmentteki son modeli ise Z1 Pro. Çinli üreticinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Vivo Z1 Pro, vaat ettiği 21 günlük bekleme süresi ile rakiplerinden ayrılıyor.
Qualcomm’un orta segmentteki iddialı yonga seti Snapdragon 710’dan güç alan Z1 Pro, 4GB ve 6GB’lık RAM opsiyonuna sahip.

Önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak olan model, delikli ekran tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Arka tarafında 3’lü ana kamera modülü yer alan telefon, tasarım çizgisiyle modern hatlara sahip bir cihaz.

Vivo’nun orta segmentteki yeni modelini ne zaman tanıtacağı ya da ne zaman satışa sunacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Vivo henüz ülkemizde kurumsal olarak boy göstermeye başlamadı.

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vivo Z1 Pro

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