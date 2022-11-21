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21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 2022- 2023 MEB takvimi

21.11.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim döneminde ara tatilin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Bilindiği üzere öğrenciler 11 Kasım'da ara tatile çıktı. Ara tatil süresi hafta sonu tatiliyle beraber uzadı. Peki 21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 2022- 2023 MEB takvimi

Ara tatilin sona ereceği gün, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul çalışanları tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar 2022-2023 eğitim öğretim takviminde yer aldı. İşte merak edilenler...

21 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Kasım'da başlayan ara tatil 18 Kasım'da sona erdi. 21 Kasım Pazartesi itibarıyla öğrenciler, dersliklerde yerlerini aldı.

Hafta sonu tatilinin ara tatil ile birleşmesinin ardından okulların açılacağı tarih, 21 Kasım 2022 Pazar gününe denk geldi.

SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili 15 gün olarak uygulanıyor. 2022 - 2023 Eğitim döneminde, 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 2022- 2023 MEB takvimi

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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