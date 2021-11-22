21 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi reytinglerde birinci oldu?

21 Kasım 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Vizontele Tuba, Show TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

21 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

21 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Teşkilat (özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Yargı (özet) yer aldı.



