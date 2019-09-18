Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde eski eşi Nizamettin S. (53) tarafından 21 yerinden bıçaklanan Ayşe S. (50), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı zorlu süreci unutmaya çalışan Ayşe S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü çöpü atmak için evinden sokağa çıktığını söyledi.

Çöpü attığı sırada arkasından gelen bir kişinin ağzını kapattığını ve bıçaklamaya başladığını belirten Ayşe S, "Karnımı 5-6 defa bıçakladı. Kendimi kurtarmak için döndüm, elini aşağı çektim ve 'imdat' diye bağırdım. Saldırganın eski eşim olduğunu gördüm. Daha da korktum. Çünkü çok şiddet uygulamıştı. Sonra boğazımı kesmeye çalıştı. Kurtulmak isterken elim kesildi. Sonra beni itti, çöpün yanına düştüm. Yerdeyken de bıçakla defalarca vurdu. Sonra 'öldü' diye kaçmaya başladı." dedi.

İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIKÇI OĞLU YAPTI

Kendisi yerdeyken arkadaşlarının servisle geldiğini ve hemen ambulans çağırdığını aktaran Ayşe S, ilk müdahaleyi de sağlıkçı oğlunun yaptığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını anlattı.