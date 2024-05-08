21 yıl sonra aynı sahnede! Eurovision'a davet edilen Sertab Erener'in prova görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sertab Erener 2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getirmişti. Bu yıl İsveç'te düzenlenen yarışmaya davet edilen Erener, 21 yıl sonra aynı sahneye çıkıyor. 9 Mayıs tarihinde sahne alacak olan Erener'in sosyal medyaya sızan prova görüntüleri gündem oldu.

PROVA GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Sevilen şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision şarkı yarışmasına katılmıştı.

Erener, Everyway That I Can şarkısı ile birinci olarak Türkiye'ye yarışma tarihindeki ilk birinciliği kazandırdı.

Bu başarısı ile Avrupa'da adından söz ettirmeyi başaran Erenere'e Eurovision 2024'den davet geldi.

Bu yıl İsviçre'de gerçekleşecek Eurovision'da sahne alacak olan Sertab Erener'in prova görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yaparak müzik hayatına başlayan ve Aksu'nun desteğiyle çıkardığı albümlerle 1990'ların başında adını geniş kitlelere duyuran Sertab Erener şimdilerde başarılı işlere imza atıyor.

Erener, Eurovision'da birinci olması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.





