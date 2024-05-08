MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 21 yıl sonra aynı sahnede! Eurovision'a davet edilen Sertab Erener'in prova görüntüleri ortaya çıktı

21 yıl sonra aynı sahnede! Eurovision'a davet edilen Sertab Erener'in prova görüntüleri ortaya çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.05.2024 22:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003 yılında katıldığı Eurovision ile ülkemize birincilik getiren Sertab Erener 21 yıl sonra aynı sahnede görüntülendi. Everyway That I Can şarkısıyla birinciliği kazanan Erener'e Eurovision 2024'den davet gelmişti. Erener'in 9 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sahnesi merak konusuyken prova görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener 2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getirmişti. Bu yıl İsveç'te düzenlenen yarışmaya davet edilen Erener, 21 yıl sonra aynı sahneye çıkıyor. 9 Mayıs tarihinde sahne alacak olan Erener'in sosyal medyaya sızan prova görüntüleri gündem oldu.

PROVA GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Sevilen şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision şarkı yarışmasına katılmıştı.

WhatsApp Image 2024-05-08 at 21.45.18

Erener, Everyway That I Can şarkısı ile birinci olarak Türkiye'ye yarışma tarihindeki ilk birinciliği kazandırdı.

WhatsApp Image 2024-05-08 at 21.45.20 (1)

Bu başarısı ile Avrupa'da adından söz ettirmeyi başaran Erenere'e Eurovision 2024'den davet geldi.

WhatsApp Image 2024-05-08 at 21.45.21 (1)

Bu yıl İsviçre'de gerçekleşecek Eurovision'da sahne alacak olan Sertab Erener'in prova görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

WhatsApp Image 2024-05-08 at 21.45.22 (1)

Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yaparak müzik hayatına başlayan ve Aksu'nun desteğiyle çıkardığı albümlerle 1990'ların başında adını geniş kitlelere duyuran Sertab Erener şimdilerde başarılı işlere imza atıyor.

Ekran görüntüsü 2024-05-08 220212

Erener, Eurovision'da birinci olması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süreyya Yalçın'ın acı günü!Süreyya Yalçın'ın acı günü!
İddialı tarzı olay yaratmıştı! Bomba sözler: "O itibara yazık”İddialı tarzı olay yaratmıştı! Bomba sözler: "O itibara yazık”
Gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: "İçiciyim ben, satmıyorum”Gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: "İçiciyim ben, satmıyorum”
Anahtar Kelimeler:
Sertab Erener Eurovision sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Kocası düzeltince...

Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Kocası düzeltince...

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Hafta sonuna dikkat! Balkanlar'dan geliyor! İşte 5 günlük hava durumu...

Hafta sonuna dikkat! Balkanlar'dan geliyor! İşte 5 günlük hava durumu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.