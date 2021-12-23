22 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı birinci oldu?

22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Annemizi Saklarken, Show TV’de Tokatçı, TRT 1'de 112 Acil Çağrı ve Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.
22 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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