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22 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı birinci oldu?

23.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Aralık Çarşamba akşamı MasterChef, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor.

22 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı birinci oldu?

22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Annemizi Saklarken, Show TV’de Tokatçı, TRT 1'de 112 Acil Çağrı ve Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

22 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

22 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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