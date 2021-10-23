22 Ekim reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

22 Ekim Cuma günü ekranlara gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. TİAK, reyting sonuçlarını Total, AB ve ABC olarak paylaştı. Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ATV'de Esra Erol'da, Show TV'de Yalancı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı.

22 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

22 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar” dizisi, 2. sırada Fox’ta ekrana gelen “Aşk Mantık İntikam” dizisi, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada TV8'de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber”, 3. sırada ise “Aşk Mantık İntikam” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



