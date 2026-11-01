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40 yılda sadece 11 kez görüldü! Bu balığın kafası tamamen şeffaf

Derin denizlerde yaşayan ve sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken şeffaf kafalı bir balık, araştırmacıların kameralarına yakalandı. Kaliforniya açıklarında yaklaşık 600 metre derinlikte görüntülenen canlı, yeşil gözleri ve saydam kafasıyla görenleri şaşırttı. Araştırmacılar, yaklaşık 40 yıldır yürüttükleri çalışmalarda bu balığı yalnızca 11 kez görüntüleyebildi.

40 yılda sadece 11 kez görüldü! Bu balığın kafası tamamen şeffaf
Çiğdem Berfin Sevinç

Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) araştırmacıları, 22 Ekim'de gerçekleştirdikleri çalışma sırasında fıçı gözlü balığı (Macropinna microstoma) görüntüledi. 4K kamera ile kaydedilen balık, yaklaşık 20 dakika boyunca takip edildi.

Keşif, sekiz gün süren derin deniz araştırması sırasında gerçekleşti. Kaliforniya'daki Monterey Kanyonu açıklarında yürütülen çalışmada, araştırma uzmanı Shannon Johnson balığı ilk fark eden kişi oldu. Johnson'ın ekibine haber vermesi üzerine araştırmacılar sıra dışı canlıyı incelemeye başladı.

Balık, Kaliforniya kıyılarından yaklaşık 55 mil açıkta ve 1.970 fit (yaklaşık 600 metre) derinlikte tespit edildi.

40 yılda sadece 11 kez görüldü! Bu balığın kafası tamamen şeffaf 1

40 YILDA YALNIZCA 11 KEZ GÖRÜLDÜ

Araştırmacıların açıklamasına göre MBARI, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği 7 bin civarındaki uzaktan kumandalı denizaltı dalışına rağmen bu balığı yalnızca 11 kez görüntüleyebildi. Canlı en son 2021 yılında kaydedilmişti.

Fıçı gözlü balığı diğer deniz canlılarından ayıran en önemli özellik ise gözlerinin kafasının içinde bulunması. Bu sıra dışı göz yapısı sayesinde yukarıdaki suları tarayarak avlarını tespit edebiliyor.

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balık kafa travması
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