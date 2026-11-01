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Tıkanıklığı açan basit yöntem: Lavaboya bu evde bulunan iki malzemeyi dökmeniz yeterli!

Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla biriken saç, yağ, sabun kalıntıları ve yemek artıkları giderlerin tıkanmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, küçük çaplı tıkanıklıkları açmak için evde bulunan iki malzemeyle uygulanabilecek pratik bir yöntem öneriyor. Bu iki malzemeli karışım, giderlerde biriken kalıntıların gevşemesine yardımcı oluyor.

Tıkanıklığı açan basit yöntem: Lavaboya bu evde bulunan iki malzemeyi dökmeniz yeterli!
Çiğdem Berfin Sevinç

Önerilen yönteme göre 240 mililitre kaynar su, 240 mililitre sirke ve 120 gram karbonat kullanılıyor. Hazırlanan karışım doğrudan lavabo giderine dökülüyor. Bu işlem sırasında oluşan reaksiyon, saç, yağ, sabun ve yemek artıklarının gevşemesine yardımcı oluyor.

Ancak giderde biriken suyun tahliye olmadığı ciddi tıkanıklıklarda bu yöntem yeterli olmayabiliyor. Böyle durumlarda lavabo pompası veya gider açma spirali gibi fiziksel araçların kullanılması daha etkili olabiliyor.

Tıkanıklığı açan basit yöntem: Lavaboya bu evde bulunan iki malzemeyi dökmeniz yeterli! 1

LAVABO GİDERLERİNİN TIKANMASI NASIL ÖNLENİR?

Uzmanlar, giderlerin yeniden tıkanmasını önlemek için bazı önlemler alınmasını öneriyor. Lavabolara takılan gider süzgeçleri saçların ve yemek artıklarının borulara ulaşmasını engelleyebiliyor.

Ayrıca mutfak lavabosuna yağ ve yemeklik yağ dökmekten kaçınmak gerekiyor. Bu maddeler zamanla boruların içinde birikerek tıkanıklıklara yol açabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
karbonat sirke burun tıkanıklığı lavabo
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