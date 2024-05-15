22 maçlık galibiyet serisi sona erdi! Filenin Sultanları yenildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabında Japonya ve Türkiye karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk maçında Japonya'ya 23-25, 21-25, 25-23, 25-20 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.
Filenin Sultanları tam 22 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelenin 4. setinde Hande Baladın talihsiz bir sakatlık yaşadı. Başarılı voleybolcu sol ayağında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Hande Baladın'ın sekerek kenara geldiği kameralara yansıdı.
Hande Baladın saha kenarında ilk tedavisinin yapılmasının ardından maçın karar setinde yeniden sahaya döndü.