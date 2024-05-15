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  4. 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi! Filenin Sultanları yenildi

22 maçlık galibiyet serisi sona erdi! Filenin Sultanları yenildi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.05.2024 22:51
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Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabında Türkiye ile Japonya karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol takımı, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

22 maçlık galibiyet serisi sona erdi! Filenin Sultanları yenildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabında Japonya ve Türkiye karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk maçında Japonya'ya 23-25, 21-25, 25-23, 25-20 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

AA-20240515-34576466-34576465-TURKIYE_JAPONYA

Filenin Sultanları tam 22 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

KENARA GELDİ

Mücadelenin 4. setinde Hande Baladın talihsiz bir sakatlık yaşadı. Başarılı voleybolcu sol ayağında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Hande Baladın'ın sekerek kenara geldiği kameralara yansıdı.

OYUNA GERİ DÖNDÜ

Hande Baladın saha kenarında ilk tedavisinin yapılmasının ardından maçın karar setinde yeniden sahaya döndü.


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Anahtar Kelimeler:
Japonya Türkiye Voleybol
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