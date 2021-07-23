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22 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

23.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Temmuz tarihinde televizyonda yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım, izlenme oranlarına göre listelendi.

22 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

FOX TV’de Ana Haber, Orta Direk Şaban, TRT1’de Seksenler, Show TV'de Nasipse Olur, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar), Show TV'de Yol Arkadaşım, ATV'de Siyah Giyen Adamlar gibi yapımlar, reyting yarışında üst sıraları zorladı.

22 TEMMUZ PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

22 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada "Fox Ana Haber", 2.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Orta Direk Şaban" isimli yerli sinema, 3.sırada ise TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Fox Ana Haber", 2. sırada "Seksenler" dizisi, 3.sırada ise TRT Spor'da yayınlanan "Petrocub-Sivasspor UEFA Avrupa Konferas Ligi Karşılaşması" yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

22 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

22 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

22 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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