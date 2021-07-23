22 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

FOX TV’de Ana Haber, Orta Direk Şaban, TRT1’de Seksenler, Show TV'de Nasipse Olur, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar), Show TV'de Yol Arkadaşım, ATV'de Siyah Giyen Adamlar gibi yapımlar, reyting yarışında üst sıraları zorladı.
22 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
22 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada "Fox Ana Haber", 2.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Orta Direk Şaban" isimli yerli sinema, 3.sırada ise TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Fox Ana Haber", 2. sırada "Seksenler" dizisi, 3.sırada ise TRT Spor'da yayınlanan "Petrocub-Sivasspor UEFA Avrupa Konferas Ligi Karşılaşması" yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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