22 yılda 11 kocasını da öldürmüş! Paralarını almakla da kalmamış seri cinayet tasarlamış...

İranlı Kolsum Akbari, 22 yıl boyunca evli kaldığı 11 erkeği sistematik şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla suçlanıyor.

Savcılığın ortaya çıkardığı delillere göre Akbari, kurbanlarını diyabet ilaçları, cinsel güç artırıcılar ve bazı durumlarda endüstriyel alkol kullanarak zehirledi. Yaşlı ve hasta erkekleri hedef alan Akbari’nin cinayetleri, kurbanların doğal nedenlerle öldüğü izlenimi verdiği için yıllarca fark edilmedi.

CİNAYET ZİNCİRİ İŞTE BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞ:

İran merkezli Iran Wire haber sitesinin aktardığına göre olay, 2023 yılında Akbari’nin son eşi Azizollah Babaei’nin şüpheli ölümüyle gündeme geldi. Babaei’nin oğlu, babasının geçmişte Akbari ile evli olduğunu ve kadının daha önce onu da öldürmeye çalıştığını öğrenince yetkililere başvurdu. Aile, Akbari’yi fotoğraflardan teşhis etti ve bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

DOSYADA 45’TEN FAZLA MÜŞTEKİ VAR!

Sari Devrim Mahkemesi’nde görülen davada, dört kurbanın ailesi İslami hukuk uyarınca Kolsum Akbari’nin idamını talep etti. Dava dosyasında 45’ten fazla müşteki bulunuyor. Akbari’nin avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesini istedi. Ancak müştekilerden biri, cinayetlerin oldukça planlı olduğunu belirterek bu savunmayı kabul etmedi.

Savcılığın iddianamesinde Akbari, yaşlı ve zengin erkeklerle evlenerek onların servetini ele geçirme amacıyla planlı cinayetler işlemekle suçlanıyor. Sanık, 11 kez “planlı cinayet”, 1 kez ise “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor.

Duruşmaların tamamlanmasının ardından mahkeme nihai kararını açıklayacak.

Kaynak: Ekol TV