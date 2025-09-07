Mynet Trend

224 yıldır bozulmadan korunuyor! Gören hayranlıkla bakıyor

Yozgat’ta bulunan Başçavuşoğlu Camii, 19. yüzyıldan günümüze bozulmadan korunan tarihi süslemeleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor. Cami hakkında bilgi veren görevli Fatih Şengül süslemelerde hiçbir kimyevi madde kullanılmadığını, kök boyalarla süslendiğini söylüyor.

Yozgat’taki Başçavuşoğlu Camii, günümüze uzanan tarihi ve incelikli işçiliğiyle dikkat çekiyor. İstanbulluoğlu Mahallesi'nde bulunan Başçavuşoğlu Camii, 1801 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey'in Başçavuşu Halil Ağa tarafından yaptırıldı. Dışarıdan sade bir yapıya sahip olan cami, içerisindeki süslemeler ile kendisine hayran bırakıyor.

224 yıllık geçmişe sahip cami, sade ve huzur dolu atmosferiyle hem ziyaretçilerinin hem de cemaatin beğenisini topluyor.

"KİMYASAL BOYA KULLANILMADAN KÖK BOYALARLA YAPILMIŞ"

Başçavuşoğlu Camii'nde görev yapan Fatih Şengül, "1801’de Çapanoğlu ailesinden Süleyman Efendi'nin Başçavuşu Halil Başçavuş tarafından bu cami yaptırılmış ve günümüze kadar mescit olarak kullanılmış. Tarihini koruyan bir cami. Çeşitli çiçek desenleri ve motifler var. Camimize girince cennet bahçesine girmiş gibi bir hava veriyor" dedi.

Başçavuşoğlu Camii'nin özelliklerini kaybetmeden günümüze ulaştığını söyleyen Şengül, "Camimiz tamamen orijinal. Hiçbir dokunma olmamış. Kimyasal boya kullanılmadan kök boyalarla yapılmış. Yel değirmenleri, köprüler ve nehirler var. Tarihimizi ve geçmişimizi anlatıyor. Tavanda bağlantılarla yapılmış işçilik var ve nar görüntüsünde. Minberimiz kürsümüz tarihi eser. Mihrabımızdaki kandil çizimini kıblemizin aydınlık olmasına yorumluyoruz. Burayı yaptıran rahmetli Halil Başçavuş'un kabri de baş tarafta bulunuyor. Diğer kabirlerin de aile efradı olduğu söyleniyor" ifadelerine yer verdi.

