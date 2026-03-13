Mynet Trend

Elmastan 10 bin kat daha değerli! Hollywood peşinde: Sadece Türkiye’de çıkarılıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı, sahip olduğu nadir özellikler sayesinde dünyanın en dikkat çekici değerli taşları arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre bu özel taş, nadirlik açısından elmastan yaklaşık 10 bin kat daha az bulunuyor. Türkiye’de çıkarılan diaspor, hem yerli hem de yabancı mücevher meraklılarının ilgisini çekerken, Hollywood ünlülerinin de radarına girmiş durumda.

Sedef Karatay Bingül

Diaspor taşı ilk olarak 1800’lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya’da keşfedildi. Ancak mücevher kalitesinde ve renk değiştirme özelliğine sahip kristallerin çıkarıldığı tek yer Türkiye’de Muğla’nın Milas ilçesi olarak biliniyor.

DÜNYANIN EN NADİR TAŞLARINDAN BİRİ

Türkiye’de diaspor taşına ilk kez 1970’li yıllarda Etibank tarafından açılan bir alüminyum madeninde rastlandı. Buna rağmen taşın dünya çapında tanınması 1990’lı yılları buldu. O dönemde Gemological Institute of America (GIA) tarafından yayımlanan bir makalede diaspor kristallerine yer verilmesiyle birlikte taş uluslararası mücevher dünyasında dikkat çekmeye başladı.

IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİREN EŞSİZ YAPI

Diaspor taşını özel kılan en önemli özelliklerinden biri ışığa göre renk değiştirebilmesi. Gün ışığında genellikle yeşil tonlarında görülen taş, mum ışığında pembe tonlarına dönüşebiliyor.

Taşın rengi yalnızca ışığa göre değil, bulunduğu ortamın renklerine göre de farklı tonlar alabiliyor. Yeşilden pembeye, sarıdan kahverengiye kadar birçok farklı renk geçişi gösterebilen diaspor, bu özelliği sayesinde mücevher tasarımcılarının en dikkat çekici taşları arasında yer alıyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Nadirliği ve estetik görünümü sayesinde diaspor taşı uluslararası mücevher dünyasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Türk tasarımcı Pınar Öner tarafından diaspor taşından tasarlanan bir yüzük, Victoria’s Secret modellerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı.

Bu tür örnekler diaspor taşının dünya çapında tanınırlığını artırırken, Türkiye’de çıkarılan bu özel taşın küresel mücevher pazarında daha fazla ilgi görmesine de katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN SAKLI DOĞAL HAZİNESİ

Sadece Türkiye’de mücevher kalitesinde çıkarılması, renk değiştiren yapısı ve nadirliği sayesinde diaspor taşı 'doğanın saklı hazinelerinden biri' olarak görülüyor. Uzmanlara göre doğru tanıtım ve işleme teknikleriyle diaspor, Türkiye’nin dünyaya sunduğu en değerli doğal taşlardan biri olma potansiyelini taşıyor.

