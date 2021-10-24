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23 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları! Kardeşlerim, O Ses Türkiye, Güldür Güldür...

24.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün merakla beklenen reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor. Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Geçtiğimiz akşam ekranlarda Kardeşlerim, O Ses Türkiye, Güldür Güldür, Şarkılar Bizi Söyler gibi başarılı yapımlar yer aldı. İşte detaylar...

23 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları! Kardeşlerim, O Ses Türkiye, Güldür Güldür...

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama diziseverler tarafından her gün takip edilen konular arasında yer alıyor. İşte 23 Ekim reyting sonuçları sıralaması...

23 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

23 Ekim reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

23 EKİM YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Düğüm Salonu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kana Kan

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Cehennem

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Ada Masalı
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
13:45 Yasak Elma
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 El Kızı
02:00 Yalancılar ve Mumları

TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Paylaş Benimle

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür O Ses Türkiye
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