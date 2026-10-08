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Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi: Nedenini duyan şaşırıyor!

Hakkari’nin Derecik ilçesinde imece geleneği bu kez bir evin damı için yaşatıldı. Yolgeldi Mahallesi’nde bir vatandaşın çağrısıyla bir araya gelen mahalle sakinleri, sabahın erken saatlerinde el arabalarıyla taşıdıkları toprağı dama çıkararak el birliğiyle çalıştı.

Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi: Nedenini duyan şaşırıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

İlçenin Yolgeldi Mahallesi’nde ev inşa eden bir vatandaşın damının toprakla kapatılması için çağrıda bulunması üzerine vatandaşlar hemen harekete geçti. "Komşumuzun işi bizim işimizdir" şiarıyla bir araya gelen her haneden en az bir fert, ev sahibine destek olmak için sahaya indi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda mahalle sakinleri, el arabalarıyla taşıdıkları toprağı evin damına çıkararak eşit bir şekilde serdi. Derecik Belediyesine ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarla mahalle halkının yükü hafifletildi ve işler kısa sürede tamamlandı.

Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi: Nedenini duyan şaşırıyor! 1

AMAÇ BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEK

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin ev inşa süreçlerinde birbirlerine omuz vermesi, bölgede geçmişten bugüne yaşayan imece geleneğinin canlılığını koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmaya katılan mahalle sakinleri, bu dayanışmanın sadece bir inşaat faaliyeti olmadığını belirterek; komşuluk, yardımlaşma ve birlik beraberlik bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi: Nedenini duyan şaşırıyor! 2

KÜLTÜREL DEĞERİ GELECEĞİ TAŞIYORLAR

Mahalle İmamı Orhan Erden, imece kültürünün yaşatılmasının toplumsal bağlar açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Bu kadim geleneğin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erden, özellikle gençlerin bu tür dayanışmalara aktif katılım sağlamasının, kültürel değerlerin geleceğe taşınmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi: Nedenini duyan şaşırıyor! 3

Yolgeldi Mahallesi’nde sergilenen bu örnek dayanışma, Anadolu'nun köklü yardımlaşma ve komşuluk kültürünün Derecik’te tüm canlılığıyla devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

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Toprak Hakkari Damacana çatı ev almak komşu
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