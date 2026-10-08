ABD'de bir ilk: Yapay zekâ muayene edip reçete yazabilecek!

Doktorluk, yapay zekâ tarafından ikame edilme riski en düşük mesleklerden biri olarak görülüyor. Ancak ABD'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen yeni bir program, bu varsayıma ilişkin soru işaretleri doğuruyor.

Sağlık girişimi Nolla Health, hastalara doğrudan insan gözetimi olmadan yapay zekâ muayenesi ve reçetesi sunmaya başlayacak. Utah böylece doktorların yerine yapay zekânın kullanıldığı bir programa izin veren ilk ABD eyaleti olacak.

YAPAY ZEKÂ HASTALARI NASIL MUAYENE EDECEK?

Şimdilik oldukça sınırlı bir kapsamda uygulanacak program, yalnızca bir yıl sürecek ve hafif ile orta şiddette akne problemi yaşayan hastaları kapsayacak.

Sistemi kullanmak isteyen hastaların, Nolla Health'in aylık 4,99 dolar abonelik ücreti bulunan uygulamasına kaydolması gerekiyor. Kullanıcılar daha sonra uygulamayı kullanarak yüzlerini tarayacak.

Bloomberg'in aktardığına göre hastalar, sağlık geçmişleri ve kişisel bilgileriyle ilgili bir form doldurduktan sonra yapay zekâ tarafından değerlendirilecek. Sistem, hastanın cildini analiz ederek akne problemini tespit edecek, cildin yağlanma seviyesini belirleyecek ve aknenin şiddetini sayısal olarak derecelendirecek.

Oluşturulan bu puan, temiz ciltten şiddetli akneye kadar uzanan bir ölçeği temel alacak. Yapay zekâ daha sonra bu puanı hastanın verdiği sağlık bilgileriyle birleştirerek onaylanmış sekiz tedaviden oluşan bir listeden ilaç önerecek.



DOKTOR DENETİMİ AŞAMALI OLARAK AZALTILACAK

Program ileride tamamen otomatik hale gelecek olsa da başlangıçta doktor kontrolü devam edecek.

İlk aşamada yapay zekâ tarafından oluşturulan ilk 100 reçete, eczanelere gönderilmeden önce gerçek doktorlar tarafından incelenecek.

İkinci aşamada ise sonraki 400 hastanın reçeteleri yapay zekâ tarafından eczanelere iletilecek. Bu reçeteler, bir doktor tarafından haftalık olarak geriye dönük şekilde değerlendirilecek.

Son aşamada ise bir doktor, yazılan toplam reçetelerin en az yüzde 10'unu ayda bir kez inceleyecek.

NOLLA HEALTH CEO'SUNA GÖRE İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ SINIRLI

Nolla Health CEO'su Luis Wenus, onaylanan sekiz ilacın yan etkilerinin ciltte bölgesel tahriş veya kurulukla sınırlı olduğunu söyledi. Ayrıca reçeteler yalnızca cilde uygulanan ilaçları kapsıyor. Hap şeklindeki ilaçlar kapsam dışında tutuluyor.

Kaynak: TechSpot