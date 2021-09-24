23 Eylül reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Barbaroslar mı reytinglerde birinci oldu?

Show TV'de İçimizden Biri, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız Star TV'de Kazara Aşk, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve FOX TV'de Son Yaz, reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total ve AB olarak ölçülüyor.

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül 2021 Perşembe gününe dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olunca haberimizde yer alacak…



