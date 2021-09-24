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23 Eylül reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Barbaroslar mı reytinglerde birinci oldu?

24.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Eylül reyting sonuçları, 24 Eylül sabah saatlerinden itibaren TİAK tarafından paylaşılıyor. 23 Eylül’de Müge Anlı ile Tatlı Sert, MasterChef, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Camdaki Kız gibi dizi, film ve programlar ekrana geldi.

23 Eylül reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Barbaroslar mı reytinglerde birinci oldu?

Show TV'de İçimizden Biri, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız Star TV'de Kazara Aşk, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve FOX TV'de Son Yaz, reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total ve AB olarak ölçülüyor.

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül 2021 Perşembe gününe dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olunca haberimizde yer alacak…

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