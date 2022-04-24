Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 23 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

23 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

24.04.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Cumartesi akşamının reyting sonuçları birincisinin hangi yapım olduğu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star 2022 ekrana geldi. Peki Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün reyting sonuçları haberimizde...

23 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

23 Nisan 2022 Cumartesi akşamının reyting sonuçları Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 23 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

23 Nisan Cumartesi akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu. 23 Nisan reytingleri açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı
Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptıDükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.