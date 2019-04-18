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23 Nisan'da çocuklarla gidilecek yerler

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 18.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Ve Egemenlik Bayramı yaklaşıyor. Sizde çocuklarınızla gezip görebileceğiniz, doyasıya eğleneceğiniz yerler arıyorsanız bu listeye mutlaka göz atmalısınız. İşte çocuklarınızla unutulmaz anlar yaşayacağınız mekanlar...

23 Nisan'da çocuklarla gidilecek yerler

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

7'den 70'e ailenin her bireyine hitap eden İstanbul Oyuncak müzesi Kadıköy İlçesi’ne bağlı Göztepe Semti’ndeki Ömerpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. Müzenin II. Abdülhamit döneminde inşa edilen tarihi binasının 5 katını süsleyen koleksiyonu, şair ve yazar Sunay Akın’ın 20 yıl gibi uzun bir süreçte 40 ülkede satın aldığı 4.000’den fazla oyuncaktan oluşuyor.
Pazartesi günleri kapalı olan müzeyi hafta içi 09.30-18.00, hafta sonu ise 09.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretleri tam bilet 15 TL, indirimli bilet 12 TL.

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ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK MÜZESİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, gelmiş geçmiş en kapsamlı oyuncak müzelerinden birisidir. 1990 yılında kurulmuş olan müze geleneksel, fabrikasyon, yabancı, antik ve yeni oyuncaklar olarak gruplara ayrılmıştır. Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve resmi tatiller dışında her gün açıktır. Açık olduğu günler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi giriş ücreti 2 TL'dir.

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BARIŞ MANÇO MODA 81300

Kadıköy Belediyesi “Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır.” diyen Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi yenileyerek bir müze-ev haline dönüştürdü. Barış Manço Evi, resmi ve dini bayramlar ve Pazartesi dışında her gün 09:00 ile 17:00 arasında ziyarete açıktır. Giriş Ücreti: Tam 6 TL, indirimli 4 TL'dir.

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MAGİC ICE BUZ MÜZESİ

-5 derecede soğutulmuş bir alanda büyülü bir kutup atmosferini çocuklarınızla beraber yaşamak istiyorsanız bu müze tam size göre. İstanbul Bayrampaşa’da, Forum İstanbul AVM içinde bulunan, kar ve buzdan oluşmuş bir mekanda Northern Lights Kuzey Işıkları, İskandinav doğası ve hayvanları, tarihi ve en önemlisi Viking yaşamı ve İstanbul’la tarihi bağları hakkında bilgiler vermek, tüm duyularınızla size yepyeni bir deneyim yaşatmak amacıyla kurulmuş. Her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Giriş ücreti, büyükler için 22 TL, çocuklar ve +65 yaş grubu için 17 TL’dir.

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MİNİATÜRK

Beyoğlu Belediyesine bağlı Sütlüce semtinde yer alan Minyatür Eserler Parkı Miniatürk çocuklarınızla beraber eğlenceli vakit geçireceğiniz yerlerden biri. Miniatürk giriş ücreti öğrenci, öğretmen ve askeri personel için 3 TL, siviller için 7.5 TL, yabancı uyruklular için 15 TL’dir. Miniatürk ziyaret saatleri her gün 19:00-18:00 arasıdır. Resmi ve dini bayramlarda açıktır.

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RAHMİ KOÇ MÜZESİ

1994 yılında Hasköy semtinde, iş adamı Rahmi Koç tarafından kurulan müzeyi gezmeye doyamayacaksınız. Atatürk Bölümü başta olmak üzere müzenin denizcilik, havacılık, kara ulaşımı, iletişim, baskı atölyesi, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar ile ilgili sergileri ziyaretçilere sunuluyor. Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti 2019 yılı itibariyle yetişkinler için 18 TL, Öğrenciler için 7 TL. Rahmi Koç Müzesi dini bayramların arife ve birinci günü hariç açık. Müze Pazartesi hariç her gün açık bulunuyor.

rahmi koç

PELİT ÇİKOLATA MÜZESİ

Pelit Çikolataları Üretim Tesisleri bünyesinde yer alan Pelit Çikolata Müzesi dünya sanatının baş yapıtlarını, masal kahramanlarını, ünlü efsanelerin heykellerini çikolatadan hazırlayıp çikolata ve sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Esenyurt'ta yer alan müze her gün 10:00 ile 17:00 arasında ziyarete açık. Giriş ücreti kişi başı 40 TL.

pelit

MEHMET NACİ AKÖZ UÇURTMA MÜZESİ

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise 22 uçurtma müzesinden biri olan Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi çocuklarla sıra dışı bir müze deneyimi yaşamak isteyenleri bekliyor. Çocuk dostu olan müze Pazar hariç tüm mesai günleri 09:00 – 17:00 arası açık olup ziyaretçilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

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MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ

Madame Tussauds’nun İstiklal Caddesi’ndeki merkezini ziyaret sırasında çocuklar Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan gibi tarihi figürleri görme imkanı buluyor. İstanbul Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera binası içerisinde ziyaretçilerini ağırlayan müzede giriş ücretleri, 13 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler için internet üzerinden satın aldığınızda 52 TL, kapıdan satın aldığınız takdirde 65 TL.

balmumu

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Çocuk Rahmi Koç müzesi

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