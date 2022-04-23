23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kartal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir güne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin 102 yıl önce bugün atıldığını vurgulayan Kartal, "Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan TBMM'nin açıldığı önemli bir gündür bugün. Türk Milleti için 23 Nisan tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu bayram bir yandan ülkemizin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği diğer taraftan da yarının lideri, geleceğin güvencesi çocuklarımız için bir şenliktir." diye konuştu.

Tören, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

- Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

TOKİ İlkokulu bahçesinde devam eden etkinlikte Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinliğe, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın, Kocatepe Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki törende konuşan Yalçın, yüce milletin küllerinden yeniden doğuşunun 102. yıl dönümünü sevinçle ve büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

23 Nisan'da TBMM'nin açılarak bağımsızlığın tescil edildiğini ve tüm dünyaya ilan edildiğini dile getiren Yalçın, "23 Nisan, tarihin dönüm noktası olan bir gündür. Milletimizin yüreğinde ve birliğinde çok büyük bir yere sahip olan meclisimiz asırlarca yaşayacak ve bu şanlı milletimizin iradesini temsil edecektir. Yine egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır." diye konuştu.

Tören, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması ve ödül töreninin ardından sona erdi.

