23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!

62 yaşındaki Ezeta Gobeeva 1996 yılında sezaryen yöntemiyle doğum yaptı.
Doğum yaraları geçtikten sonra kadın için kabus yıllar başlamış oldu. 23 yıl boyunca gitmediği doktor kalmayan kadın korkunç ağrılar çekti ve karaciğerinde bir takım komplikasyonlar oluşmaya başladı.
23 yılın ardından kadının yıllardır bitmeyen sağlık problemlerinin nedeni yine Rusya'da bir hastanede ortaya çıktı.
Kadının karnından 23 yıl önceki doğumda 15 cm uzunluğunda bir makas bırakıldığı ortaya çıktı.
Yıllar süren sonuçsuz ağrıların nedenini öğrenince kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadın hemen operasyona alınırken sağlık bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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