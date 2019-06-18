Mynet Trend

23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Çok ilginç olay Rusya'da yaşandı. Bir kadının 23 yıl boyunca karnında bir ameliyat makasıyla yaşadığı ortaya çıktı.

23 yıl boyunca karnında bununla yaşadı!

62 yaşındaki Ezeta Gobeeva 1996 yılında sezaryen yöntemiyle doğum yaptı.

Doğum yaraları geçtikten sonra kadın için kabus yıllar başlamış oldu. 23 yıl boyunca gitmediği doktor kalmayan kadın korkunç ağrılar çekti ve karaciğerinde bir takım komplikasyonlar oluşmaya başladı.

hobs

23 yılın ardından kadının yıllardır bitmeyen sağlık problemlerinin nedeni yine Rusya'da bir hastanede ortaya çıktı.

Kadının karnından 23 yıl önceki doğumda 15 cm uzunluğunda bir makas bırakıldığı ortaya çıktı.

ablası

Yıllar süren sonuçsuz ağrıların nedenini öğrenince kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadın hemen operasyona alınırken sağlık bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Kart oyunuyla kediyi böyle şaşırttıKart oyunuyla kediyi böyle şaşırttı
Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtıYüz binlerce kişi bir olup böyle açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makas ameliyat rusya kadın sezaryen

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte 'dünya nereye gidiyor?' dedirten o fotoğraf

İşte 'dünya nereye gidiyor?' dedirten o fotoğraf

Düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosikletliye böyle çarptı

Düğün konvoyunda korkunç kaza

Atılan kartın nereye gittiğini merak eden kedi

Kart oyunuyla kediyi böyle şaşırttı

Yüz binlerce kişi bir olup gelen ambulansa yolu böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

O grubun üyelerini katledip organlarını satıyorlar

O grubun üyelerini katledip organlarını satıyorlar

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.