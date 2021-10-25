24 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

24 Ekim 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, Star TV'de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Show TV'de Hababam Sınıfı, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Teşkilat yapımları yayınlandı.
24 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Yargı”ın özeti yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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