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24 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

25.10.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ekim Pazar akşamı Teşkilat, MasterChef Türkiye, Yargı, Yalancılar ve Mumları gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün akşam yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

24 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

24 Ekim 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, Star TV'de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Show TV'de Hababam Sınıfı, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Teşkilat yapımları yayınlandı.

24 EKİM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

24 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Yargı”ın özeti yer aldı.

24 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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