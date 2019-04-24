24 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 24 Nisan Çarşamba gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

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KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI

ATV

ATV’nin sabah haberleri 08:00’da yayınlanacak. Kahvaltı Haberleri’nden sonra ise güncel kriminal olayları değişik bir yaklaşım ile çözmeye çalışan Müge Anlı ile Tatlı Sert izlenebilir. 16:20’de ise yine bir başka sevilen program Esra Erol’la yayınlanacak. ATV Ana Haber ise 19:00 itibariyle ekrana gelecek. Sonra ise Sen Anlat Karadeniz’in 49. bölümü ekrana gelecek.

Star TV

Star TV yayınlandığı dönemde çok büyük ilgi gören Kara Sevda dizisinin kısa bir bölümü ile günü açıyor. Hemen arkasından Mesut Yar İle Bugün’ü izleyebilirsiniz. 12:30’da ise Nursel’in Konukları ile sağlıktan modaya, pratik bilgilerden lezzetli tariflere kadar pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Akşam yayınlanacak olan Kuzgun’un yeni bölümü ise çok daha çarpıcı olacak. Kuzgun, Derviş’in terzi olduğunu öğrenmesinin ardından babasının ölümünün de peşine düşmüştür. Ona bu konuda en çok yardım edecek olan her zamanki gibi Dila olacaktır.