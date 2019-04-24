24 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 24 Nisan Çarşamba gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
Tüm kanalların 24 Nisan Çarşamba yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
ATV
ATV’nin sabah haberleri 08:00’da yayınlanacak. Kahvaltı Haberleri’nden sonra ise güncel kriminal olayları değişik bir yaklaşım ile çözmeye çalışan Müge Anlı ile Tatlı Sert izlenebilir. 16:20’de ise yine bir başka sevilen program Esra Erol’la yayınlanacak. ATV Ana Haber ise 19:00 itibariyle ekrana gelecek. Sonra ise Sen Anlat Karadeniz’in 49. bölümü ekrana gelecek.
Star TV
Star TV yayınlandığı dönemde çok büyük ilgi gören Kara Sevda dizisinin kısa bir bölümü ile günü açıyor. Hemen arkasından Mesut Yar İle Bugün’ü izleyebilirsiniz. 12:30’da ise Nursel’in Konukları ile sağlıktan modaya, pratik bilgilerden lezzetli tariflere kadar pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Akşam yayınlanacak olan Kuzgun’un yeni bölümü ise çok daha çarpıcı olacak. Kuzgun, Derviş’in terzi olduğunu öğrenmesinin ardından babasının ölümünün de peşine düşmüştür. Ona bu konuda en çok yardım edecek olan her zamanki gibi Dila olacaktır.
TRT 1
08:55’te TRT 1’in eski dizilerinden olan Seksenler’in tekrar yayını izlenebilir. 11:45’te sağlık programı Dr. Yerebekan İle Hayatın Ritmi’ni izleyebilirsiniz. Hemen arkasından ise Pelin Çift İle İyi Fikir adlı yayın ekranda olacak. Ana haber bülteni ise 19:00’da. Ana haber bülteninin bitmesi ile Diriliş "Ertuğrul" yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyicinin karşısında olacak.
Kanal D
24 Nisan sabahına sağlık programı ile başlamak isteyenler Kanal D’de yayınlanacak Hayat Sağlıklı Güzel’i tercih edebilirler. Magazin sevenler ise 9:30’da ekran başına, Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa Yaralı Kuşlar adlı diziden hemen sonra yayına girecek. Daha sonra ise Gelinim Mutfakta adlı programda gelinler ödüle ulaşmak için kıyasıya yarışacak. Buket Aydın’la Kanal D Haber 19:45’te yayına girecek. Sonra ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümü ile bol kahkahalı bir gece vaat ediyor.
TV8
07:00’da Günaydın Doktor yeni bölümü ile, 09:15’te Gel Konuşalım canlı olarak yayınlanacak. 11:00’ ekrana gelecek olan Survivor Panorama ve 13:30’daki Gerçeğin Peşinde de TV8’in gündüz kuşağının canlı yayınları arasında. 15:45’te ise sofrada maharetlerin yarıştığı Yemekteyiz programını yeni bölümü ekranda olacak. 20:00’de ise Survivor Türkiye – Yunanistan’ın yeni bölümünü izleyebilirsiniz.
FOX TV
Fox’un sabah ekranı hafta içi her sabah olduğu gibi İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat ile açılıyor. Sonra Çağla Şikel’in sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün’ü izleyebilirsiniz. 12:15’te yayınlanacak Yasak Elma’nın tekrar bölümü ise altyazılı olarak yayınlanacak. 16:00’da ise Zuhal Topal’la Sofrada adlı programda lezzetler yarışacak. Yine hafta içi diğer akşamlarda olduğu gibi ana haberi Fatih Portakal sunacak. 20:00’da ise eğlenceli yarışma programı Yaparsın Aşkım’ın yeni bölümünü izleyebilirsiniz. 00:15’te de Bizim Hikaye’nin tekrar bölümü alt yazılı olarak yayınlanacak.
Show TV
Show TV’de de sabahın ilk saatlerinde Kendine İyi Bak izlenebilir. Sağlık ve güncel konulara değinilen program 08:00’da başlayacak. 10:00’da ise Kuaförüm Sensin var. Zahide Yetiş ise 15:00 itibariyle yayında olacak. Show TV’de çarşamba akşamı Güldür Güldür Show yayınlanacak. Bir komedi klasiği olan Güldür Güldür Show ile gülmeniz garanti.
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