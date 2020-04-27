24 saat boyunca gerçek suç belgeseli izleyerek 1.000 dolar kazanabilirsiniz

Bazı insanlar çok hoşlanmasa da gerçek suç türündeki yapımlar çok sayıda insanın ilgisini çekiyor. Özellikle karantina döneminde pek çok kişi uzun zamandır izlemek istediği yapımları seyrederek vakit geçiriyor. Eğer gerçek suç temalı yapımlar favorinizse, şanslısınız. Bu hobinizden para kazanmanız mümkün.
CALLING ALL CRIME JUNKIES!— MagellanTV Documentaries (@MagellanTVDocs) April 15, 2020
We want to PAY one lucky crime lover $1,000 for bingeing 24 hours of crime documentaries STRAIGHT.
Are you brave enough?
Apply here: https://t.co/6YTW4xF0yQ pic.twitter.com/b7sI7lOh0T
Magellan TV, yarışmayı Twitter hesaplarından “Gerçek suç bağımlıları aranıyor. 24 saatlik aralıksız suç belgeseli şöleni için, 1 şanslı gerçek suç sevenine 1000 dolar ödemek istiyoruz. Yeterince cesur musunuz” notuyla duyurdu. Yarışmanın parçası olacak suç belgeselleri ise belirlendi. Seçilen 16 farklı yapım içinde “Manson’ın Kayıp Kurbanları ve 40 Yıl Sonra Manson” gibi bilinmeyen suçlar hakkında belgeseller de yer alıyor. Yarışmacıların görevlerinden biri ise, 228 dakikalık Behing Bars adlı belgeseli seyretmek. Çok havalı, değil mi?
Seçilen katılımcılar bir yıl boyunca platformdan ücretsiz olarak yararlanabilecek üç adet üç aylık aile üyelik paketi kazanacak.
Magellan TV’nin yarışmasına başvurabilmek için, aşağıdaki gerekliliklerin de yerine getirilmesi gerekiyor;
"Sinirleriniz çelik gibi sağlamsa ve bu iş sizin için mükemmel bir seçim gibi görünüyorsa yaklaşık 12-100 kelimelik başvuru formunuzu doldurun ve suç davanızı seçin. Eğer kameralardan çekinmiyorsanız, bir video kaydederek linkini bize gönderebilirsiniz. Başvurunuza gerçek suç takıntınızın düzeyini ve aktif olduğunuz sosyal medya platformlarını eklemeyi unutmayın. Gerçek suç yolculuğunuzu yönlendirebilmeniz için size temel bir rehber sunacağız. Sıra bu deneyiminizi sosyal medyadan paylaşmaya geldiğinde ise sizden tek isteğimiz gerçek fikirlerinizi yansıtmanız. Yanlışlıkla karanlık rüyalara sürüklenirseniz endişelenmeyin, bu destansı ve gizemli görevi tamamlamak için 48 saatiniz olacak."
Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını Magellan TV web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ancak ne yazık ki katılımcıların Amerika’dan olması gerekiyor.
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