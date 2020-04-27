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24 saat boyunca gerçek suç belgeseli izleyerek 1.000 dolar kazanabilirsiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Magellan TV adlı belgesel platformu, kazananının bin dolarlık ödül sahibi olacağı bir yarışma başlattı. Yarışmacıların, 24 saatlik içeriğin tamamını izlemek için 48 saatleri olacak.

24 saat boyunca gerçek suç belgeseli izleyerek 1.000 dolar kazanabilirsiniz

Bazı insanlar çok hoşlanmasa da gerçek suç türündeki yapımlar çok sayıda insanın ilgisini çekiyor. Özellikle karantina döneminde pek çok kişi uzun zamandır izlemek istediği yapımları seyrederek vakit geçiriyor. Eğer gerçek suç temalı yapımlar favorinizse, şanslısınız. Bu hobinizden para kazanmanız mümkün.

SİNİRLERİNİZ ÇELİK GİBİ SAĞLAM MI?

Magellan TV, yarışmayı Twitter hesaplarından “Gerçek suç bağımlıları aranıyor. 24 saatlik aralıksız suç belgeseli şöleni için, 1 şanslı gerçek suç sevenine 1000 dolar ödemek istiyoruz. Yeterince cesur musunuz” notuyla duyurdu. Yarışmanın parçası olacak suç belgeselleri ise belirlendi. Seçilen 16 farklı yapım içinde “Manson’ın Kayıp Kurbanları ve 40 Yıl Sonra Manson” gibi bilinmeyen suçlar hakkında belgeseller de yer alıyor. Yarışmacıların görevlerinden biri ise, 228 dakikalık Behing Bars adlı belgeseli seyretmek. Çok havalı, değil mi?

Seçilen katılımcılar bir yıl boyunca platformdan ücretsiz olarak yararlanabilecek üç adet üç aylık aile üyelik paketi kazanacak.
Magellan TV’nin yarışmasına başvurabilmek için, aşağıdaki gerekliliklerin de yerine getirilmesi gerekiyor;

"Sinirleriniz çelik gibi sağlamsa ve bu iş sizin için mükemmel bir seçim gibi görünüyorsa yaklaşık 12-100 kelimelik başvuru formunuzu doldurun ve suç davanızı seçin. Eğer kameralardan çekinmiyorsanız, bir video kaydederek linkini bize gönderebilirsiniz. Başvurunuza gerçek suç takıntınızın düzeyini ve aktif olduğunuz sosyal medya platformlarını eklemeyi unutmayın. Gerçek suç yolculuğunuzu yönlendirebilmeniz için size temel bir rehber sunacağız. Sıra bu deneyiminizi sosyal medyadan paylaşmaya geldiğinde ise sizden tek isteğimiz gerçek fikirlerinizi yansıtmanız. Yanlışlıkla karanlık rüyalara sürüklenirseniz endişelenmeyin, bu destansı ve gizemli görevi tamamlamak için 48 saatiniz olacak."

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını Magellan TV web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ancak ne yazık ki katılımcıların Amerika’dan olması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
suç bağımlıları, Magellan TV,

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