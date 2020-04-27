24 saat boyunca gerçek suç belgeseli izleyerek 1.000 dolar kazanabilirsiniz

Bazı insanlar çok hoşlanmasa da gerçek suç türündeki yapımlar çok sayıda insanın ilgisini çekiyor. Özellikle karantina döneminde pek çok kişi uzun zamandır izlemek istediği yapımları seyrederek vakit geçiriyor. Eğer gerçek suç temalı yapımlar favorinizse, şanslısınız. Bu hobinizden para kazanmanız mümkün.

CALLING ALL CRIME JUNKIES!

We want to PAY one lucky crime lover $1,000 for bingeing 24 hours of crime documentaries STRAIGHT.

Are you brave enough?

Apply here: https://t.co/6YTW4xF0yQ pic.twitter.com/b7sI7lOh0T — MagellanTV Documentaries (@MagellanTVDocs) April 15, 2020

SİNİRLERİNİZ ÇELİK GİBİ SAĞLAM MI?

Magellan TV, yarışmayı Twitter hesaplarından “Gerçek suç bağımlıları aranıyor. 24 saatlik aralıksız suç belgeseli şöleni için, 1 şanslı gerçek suç sevenine 1000 dolar ödemek istiyoruz. Yeterince cesur musunuz” notuyla duyurdu. Yarışmanın parçası olacak suç belgeselleri ise belirlendi. Seçilen 16 farklı yapım içinde “Manson’ın Kayıp Kurbanları ve 40 Yıl Sonra Manson” gibi bilinmeyen suçlar hakkında belgeseller de yer alıyor. Yarışmacıların görevlerinden biri ise, 228 dakikalık Behing Bars adlı belgeseli seyretmek. Çok havalı, değil mi?

Seçilen katılımcılar bir yıl boyunca platformdan ücretsiz olarak yararlanabilecek üç adet üç aylık aile üyelik paketi kazanacak.

Magellan TV’nin yarışmasına başvurabilmek için, aşağıdaki gerekliliklerin de yerine getirilmesi gerekiyor;